Володимир Зеленський найближчим часом має зустрітись із Джо Байденом, щоб передати йому та двом кандидатам на майбутніх виборах у США план припинення війни в Україні. Політолог Ігор Рейтерович розповів 24 Каналу, що нашій країні дуже важлива реакція чинного президента США, Дональда Трампа та Камали Гарріс на український мирний план, адже від цього багато залежить.

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Реакція Путіна

На думку Ігоря Рейтеровича, заяви Путіна про мирні перемовини зумовлені наближенням зустрічі Зеленського з американськими політиками.

Путін розуміє, що там будуть про щось говорити і є ймовірність, що США нададуть Україні більше зброї та дозвіл на атаки по Росії. Таким чином він намагається діяти на випередження,

– зауважив політолог.

Росія хотіла б перемовин

Рейтерович припустив, що кремлівському диктатору потрібні перемовини, адже він бачить, що у нього вже не буде кращої можливості та аргументів. Події на фронті й спроможності розвитку Росії можуть дедалі погіршуватись.

Путін згадав про домовленості в Стамбулі. Позиції та заяви обох сторін дуже відрізнялись. Суть полягала в тому, що Росія мала вивести свої війська із території України за межі станом на 24 лютого 2022 року,

– сказав він.

Політолог зазначив, що Росія, можливо, намагатиметься зробити переговори у Туреччині основою для майбутніх дискусій з Україною.

Зверніть увагу! Переговори у Стамбулі розпочались 29 березня 2022 року. Там обговорювали Війну Росії проти України та шляхи пошуку миру.

Курська операцію

Ігор Рейтерович підкреслив, що саме операція Сил оборони у Курській області спричинила зміну риторики кремлівського диктатора.

Путін розуміє, що Курська операція має військовий, інформаційний та політичний ефект. Для нього варіант умовних перемовин на основі стамбульських, ймовірно, сприятливий у цьому контексті. Може відбутись обмін частинами територій, адже не буде іншого варіанту,

– висловився він.