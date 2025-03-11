Політолог-міжнародник Максим Ялі зауважив 24 Каналу, що наразі це не є найгіршим сценарієм для України. Є умови, на яких може наполягати Владімір Путін і які абсолютно неприйнятні.

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Який найгірший сценарій для України

Російський диктатор може апелювати до так званої російської конституції, куди незаконно внесли 4 українські області. Мовиться про Запорізьку, Херсонську, Луганську та Донецьку, які частково контролює Україна. Втім за конституцією країни-агресорки вони нібито входять до її території.

За правилами дипломатії, якщо хочеш реального – вимагай максимального. Я думаю, компромісом буде замороження конфлікту по лінії боєзіткнення. На цьому наполягатиме американська сторона,

– сказав політолог.

Вимоги Путіна є неприйнятними для Трампа, адже президент США наголошував, що за його каденції нібито жоден метр української землі не відійшов до росіян. Якщо він скаже, що Україна змушена відмовлятися від 4 областей – це стане повною капітуляцією не лише для нашої держави, але й для дипломатії Трампа.

Тому американці наполягатимуть на замороженні конфлікту. Це не новина, адже така позиція була чітко окреслена в так званому мирному плані Кіта Келлога, який є основою для перемовин.