У нее воспитательница из Пекина: Путин откровенно рассказал о своей внучке и вспомнил о дочери

Российский диктатор неожиданно заговорил о своих родных, хотя обычно избегает этого. Он признался, что его внучка и дочь свободно владеют китайским. Правда, имен не привел.

Детали передает 24 Канал.

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Путин рассказал о своей внучке и дочери

В прошлом году Путин уже упоминал, что "члены семьи, такие маленькие, свободно говорят на китайском". Теперь он привел немного больше подробностей.

Вы знаете, когда я говорил о том, что некоторые мои близкие люди, родные, изучают китайский язык, я вспомнил о своей внучке, у которой воспитательница из Пекина, и она с ней свободно разговаривает на китайском языке. Свободно. Но дочь моя еще в начале 2000-х годов до всех этих значительных и известных событий начала инициативно изучать китайский язык просто потому, что ей так и хотелось, взяла преподавателя и выучила,

– рассказал он.

Что имелось в виду под "значительными событиями" – не ясно.

Время от времени всплывают данные о семье Путина. Например, в сети показали фото возможного сына Путина Ивана. А в прошлом году в июне обе дочери Путина впервые вместе появились на публике.