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Цікаво Паризький виш і зміна документів: ЗМІ дізналися деталі про можливу позашлюбну доньку Путіна

Путін розповів про свою онуку та доньку

Торік Путін уже згадував, що "члени родини, такі маленькі, вільно говорять китайською". Тепер він навів трохи більше подробиць.

Ви знаєте, коли я говорив про те, що деякі мої близькі люди, рідні, вивчають китайську мову, я згадав про свою онучку, в якої вихователька з Пекіна, і вона з нею вільно розмовляє китайською мовою. Вільно. Але дочка моя ще на початку 2000-х років до всіх цих значних і відомих подій почала ініціативно вивчати китайську мову просто тому, що їй так і хотілося, взяла викладача і вивчила,

– розповів він.

Що малося на увазі під "значними подіями" – не ясно.

Час від часу спливають дані про родину Путіна. Наприклад, у мережі показали фото можливого сина Путіна Івана. А торік у червні обидві доньки Путіна вперше разом з'явилися на публіці.