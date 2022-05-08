Путин захочет отвлечь мир от Украины новой войной на Ближнем Востоке, – журналист

Широкомасштабное вторжение в Украину для Владимира Путина происходит не так, как он планировал. Ему не хватает войск.

Именно поэтому Россия решила перекидывать войска из Сирии в наше государство. Об этом 24 канала рассказал главный редактор портала "Украина по-арабски" Мохаммад Фараджаллах.

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По его словам, тех сирийцев, которых президент России набрал раньше, было немного. Их уничтожили в Попасной неделю назад. Остальные идти на войну с Украиной не хотят.

Путин хочет "сыграть последнюю карту"

Сейчас, как считает журналист, у Владимира Путина нет выхода. Он покидает Сирию, забирает оттуда всех военных (ведь ему не хватает в Украине) и пытается "сыграть последнюю карту".

Путин хочет развязать новую войну на Ближнем Востоке (между Ираном и Израилем – 24 канал),

– подчеркнул Фараджаллах.

Он пояснил, что глава Кремля передает свои военные базы (которых есть 4) не сирийцам, а Ирану и "Хезболле". Поэтому становится вполне возможным новый конфликт, даже война – между Ираном и Израилем.

"Это попытка Путина отвлечь мировое внимание от происходящего в Украине. Это последняя его схватка, чтобы вроде бы пополнить свои резервы на фронт в Украине военными, которых "оттренивали" на Сирии", – заметил главный редактор.

С какой целью Путин вторгся в Сирию

Украинская разведка сообщала, что Кремль пытается завербовать боевиков из ливанской "Хезболлы". Однако лидер этой исламистской организации Хасан Насралла в марте опроверг данную информацию

Фараджаллах объяснил, когда Путин влез в Сирию, у него было несколько целей.

Первая – он хотел испытать военных на мирном населении – чтобы они убивали мирных жителей, в том числе женщин и детей. Так российский президент хотел подготовить их, чтобы потом перекинуть в Украину.

Второе – он хотел повлиять на рынок нефти (однако не купить или инвестировать, а постоянно дестабилизировать его).

Журналист напомнил, что именно в Сирии, Эмиратах, Ливии время от времени незаконные военные группировки нападали на нефтебазы. Все это сыграло на руку России.

Россия перекидывает войска из Сирии: что известно

По информации израильских СМИ, Путин срочно перекидывает войска из Сирии, чтобы привлечь их в войну с Украиной.

Как считает советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк, так Москва хочет "подбросить дров в жерло войны".

В израильском портале DEBKAfile подтвердили, что российские подразделения перекидывают на авиабазы "Хмеймим", "Камышлы", Дейр-э-Зор и Т4.

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