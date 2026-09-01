Путин заявил, что переговоры в Украине "заморожены"

Владимир Путин заявил, что переговоры о прекращении войны в Украине в настоящее время фактически находятся в замороженном состоянии. В то же время российский президент допустил расширение круга участников переговорного процесса.

Об этом он заявил во время пресс-конференции для пропагандистов.

Что сказал Путин?

Говоря непосредственно о переговорах по прекращению войны в Украине, Путин заявил, что этот процесс пока не имеет активного развития.

Процесс переговоров по украинскому треку в целом заморожен, как мы понимаем,

– сказал Путин.

Путин прокомментировал контакты между американскими и российскими спецслужбами, а также возможность проведения переговоров с участием России, США и Украины. По его словам, контакты между руководителями спецслужб России и США продолжаются.

"Контакты всегда есть, всегда были. Между руководителями спецслужб поддерживаются и прямые контакты. Нужно ли расширять круг участников? Мы за то, чтобы переговоры были наполнены содержанием. Если кто-то может внести свой вклад, мы только за", – заявил Путин.

В то же время российский президент подчеркнул, что Москва якобы не заинтересована в переговорах ради самих переговоров. Он заявил, что процесс должен иметь конкретное содержание и результат.

Единственное, что не хотелось бы, – чтобы это вращалось в бессмысленном режиме. Но если кто-то хочет внести вклад в переговоры, которые сейчас фактически заморожены, мы не против. Здесь нужны специалисты, военные, дипломаты,

– сказал глава Кремля.

Отдельно он упомянул представителей президента США Дональда Трампа, с которыми, по его словам, Москва продолжает работать.

"Есть близкие люди, которым мы доверяем, – это люди Трампа. Они пытаются наполнить смыслом нашу работу. Президент им доверяет. Без этого невозможно вести какие-либо переговоры. И Кушнер, и Виткофф у нас – желанные гости", – заявил Путин.

В то же время российский диктатор отдельно остановился на ударах по энергетической инфраструктуре и пригрозил Украине новыми атаками. По словам Путина, российскому военному руководству якобы уже дали соответствующие указания относительно ударов по украинской энергетике.