Нас не приняли, – Путин признал, что Россия хотела стать частью цивилизованного мира

Владимир Путин неожиданно заявил, что Россия всегда хотела стать частью цивилизованного мира. После распада СССР это желание могло стать реальностью, но так и не стало.

Путин ноет, потому что Запад не принял Россию

Агрессор признался, что всегда строил планы о том, как бы ему сблизить Россию с Западом. Однако простые граждане государства-агрессорки этого, мол, не хотели.

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Мы всегда хотели быть частью этого так называемого цивилизованного мира. И после развала СССР, который мы допустили собственными руками, нам казалось, что с каждым днем мы станем частью этого так называемого цивилизованного мира. А как выяснилось, нас там не ожидали. Несмотря на все наши усилия и попытки,

– подчеркнул Путин.

Он добавил, что россияне всегда "придерживались совершенно иного подхода, других установок". Поэтому путинский план "Х" так и не сработал.

Подозреваем, что россияне не сошлись с европейцами, потому что им очень нравится убивать другие народы и воровать у них стиральные машинки.

Путин похвастался финансированием российской армии

21 декабря агрессор выступил перед коллегией российского минобороны. Путин нагло соврал, что русская армия имеет "неограниченное финансирование". Это после того, как оккупантам говорили использовать гигиенические тампоны при ранениях, потому что жгутов на всех не хватает.

Понятно, что на этом выступлении без угроз ядерным оружием не обошлось. Это вообще любимая тема Путина, когда он не говорит об "украинских неонацистах".