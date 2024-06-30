В Дании отреагировали на заявление Путина о развертывании "ядерных ракет США"

Российский президент Владимир Путин ранее высказался о якобы развертывании ядерных ракет США в Дании. Там опровергли это заявление.

В Министерстве обороны Дании заявили, что в стране не развернуто ни одной ракеты средней дальности, которая была бы способна нести ядерный заряд. Своим заявлением Путин пытался оправдать намерение развернуть такие ракеты в России.

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Задачей НАТО является оборона

Датское Минобороны в комментарии подчеркнуло, что в Дании "не развернуты никакие ракеты средней дальности". там отметили, что НАТО – оборонительный альянс.

Сдерживание и оборона являются одними из основных задач НАТО, что необходимо на фоне агрессивной России. Учения являются важной частью постоянного сдерживания,

– добавили в сообщении.

В пятницу на заседании совета безопасности России Путин раскритиковал Данию, утверждая, что США отправили туда ракеты средней дальности, способны нести ядерный заряд. Он не уточнил, откуда получил эту информацию и когда ракеты должны были прибыть в Данию.

Президент России Владимир Путин 28 июня обсудил на заседании Совета безопасности России вопрос об окончательном снятии моратория на развертывание ракет средней и меньшей дальности наземного базирования. Россия объявила о том, что не будет производить эти ракеты в 2019 году. Он убежден, что США уже привозили эти комплексы в Европу на учения, в Данию, а совсем недавно было объявлено, что они находятся на Филиппинах. Путин считает, что "на это нужно реагировать".