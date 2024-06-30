У Міністерстві оборони Данії заявили, що в країні не розгорнуто жодної ракети середньої дальності, яка була б здатна нести ядерний заряд. Своєю заявою Путін намагався виправдати намір розгорнути такі ракети в Росії.

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Завданням НАТО є оборона

Данське Міноборони в коментарі підкреслило, що в Данії "не розгорнуті жодні ракети середньої дальності". там наголосили, що НАТО – оборонний альянс.

Стримування і оборона є одними з основних завдань НАТО, що є необхідним на тлі агресивної Росії. Навчання є важливою частиною постійного стримування,

– додали у повідомленні.

У п’ятницю на засіданні ради безпеки Росії Путін розкритикував Данію, стверджуючи, що США відправили туди ракети середньої дальності, здатні нести ядерний заряд. Він не уточнив, звідки отримав цю інформацію і коли ракети мали прибути до Данії.

Президент Росії Владімір Путін 28 червня обговорив на засіданні Ради безпеки Росії питання про остаточне зняття мораторію на розгортання ракет середньої та меншої дальності наземного базування. Росія оголосила про те, що не буде виробляти ці ракети у 2019 році. Він переконаний, що США вже привозили ці комплекси до Європи на навчання, в Данію, а зовсім недавно було оголошено, що вони перебувають на Філіппінах. Путін вважає, що "на це потрібно реагувати".