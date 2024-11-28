Путин цинично заявил, что ставит не условия для переговоров, а условия для мира

Российский диктатор Владимир Путин выступил на пресс-конференции по итогам саммита Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Большинство его заявлений было посвящено "Орешнику" и угрозам Украине.

Эти заявления прозвучали на фоне утренних ударов по Украине. Сильно пострадали западные регионы, другие области тоже были атакованы. Под вечер увеличивается количество отключений. 24 Канал пересказывает циничные слова диктатора.

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Циничные и противоречивые слова Путина об "условиях для мира"

Я предварительных условий не формулировал. Я не говорил, что предварительные условия для начала переговоров являются таковыми. Я просто говорил о наших условиях мира. По моему мнению, условия мира, долгосрочного, устойчивого, могли быть такими, такими и такими. И они подробно изложены в моем июньском выступлении на встрече с руководством российского МИД. Повторить больше нечего,

– высказался диктатор.

Лидер государства-агрессора добавил: Россия готова к переговорам по Украине на прежних условиях. Под прежними условиями имеются в виду "реалии на земле" – такая себе замена фразы "мы захватили ваши земли и хотим оставить их себе". И, конечно, Киев должен отказаться от вступления в НАТО и отдать России четыре области, а Запад – отменить все санкции. Пункт "немедленно прислать в Кремль губозакаточную машинку" почему-то не вошел в перечень требований.

Забавно, но Путин не только жонглирует словами "переговоры" и "мир". Он уверяет, что "Орешник" усилит Россию, но не повлияет на переговоры.

"С появлением новых систем оружия наше принципиальное отношение к урегулированию ситуации в Украине не меняется. Мы, по-прежнему, готовы а) к переговорному процессу и б) на тех условиях, которые были изложены мной в выступлении перед руководством МИД в июне этого года в Москве. Ничего не изменилось", – сказал он.

Интересно, что в этот же день состоялось очередное мероприятие Всемирного русского народного собора (ВРНС), с приветственным словом на котором тоже выступил Путин. ВРНС – это карманная организация Русской православной церкви, которая проводит свои мероприятия.

Участникам форума диктатор сказал, что все больше стран выступают за построение безопасного многополярного мира, за "снятие барьеров на пути сотрудничества" и отвергают все формы расизма и неоколониализма. А еще российский президент сегодня сказал, что Москва наладила отношения с талибами и будет развивать их. То есть для Путина террористический "Талибан" является партнером, а оккупация украинских земель – не колониальная политика по расширению империи. Воистину в России кривое зеркало.