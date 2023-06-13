Медицина уже бессильна: Путин заявил, что Украина якобы занимает "исторические территории" России
Владимир Путин не перестает разбрасываться заявлениями, не имеющими ничего общего с действительностью. На этот раз он придумал, что Украина будто занимает "исторические территории" России.
Это заявление он сделал во время встречи с военкорами. На этом Путин, конечно, не ограничился. Он решил нести басни о том, что украинцы будто хотят жить на средства России на ее этих самых "исторических территориях", передает 24 Канал.
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Путин хочет "нормальных" отношений
Почему они (украинцы – 24 Канал) за наш счет должны жить и на наших исторических территориях? А если хотят жить на наших исторических территориях, то повлияйте на свое политическое руководство таким образом, чтобы выстраивались нормальные отношения с Россией, чтобы нам с этих территорий никто не угрожал. В этом же проблема!
– заявил Путин.
По словам Путина, он видит угрозу в том, что НАТО вроде бы пытается зайти на эти "исторические территории". Российский диктатор в порыве эмоций воскликнул: "Они оборзели, нет?!".
Это уже какая-то 100500-я версия истории Украины от Владимира Путина. Напомним, что сравнительно недавно он заявлял, что наше государство возникло только в 1922 году. Мол, мы обязаны этому Ленину, который "с какого-то испуга" отдал нам "русские земли".
На самом деле во время этой встречи с военкорам Путин наговорил очень много всякого. Одно из заявлений касалось мобилизации в России.
Будет ли в России новая волна мобилизации
- По словам Путина, внутри страны призывают к мобилизации. Мол, общественные деятели стремятся набрать еще около миллиона солдат. Но кровавый диктатор считает, что в этом случае следует обратить внимание на цели, которые стремятся достичь в Кремле.
Нужно ли нам идти на Киев? Если да, то нужна новая мобилизация, если нет, не нужна. Сегодня нет необходимости в дополнительной мобилизации,
– отметил он.
- Его также спросили, а сколько будут воевать мобилизованные. Президент России отметил, что закон не предусматривает конкретные сроки. Мол, "выходить нужно будет из развития ситуации". К слову, беспокоиться за какие-то сроки точно не стоит. Часть мобилизованных очень скоро пополняет статистику потерь врага.
- Чтобы хоть как-то успокоить всех присутствующих, Путин придумал басню о добровольцах. Мол, с января 2023 года 156 тысяч человек вызвались подписать контракт с российским войском.