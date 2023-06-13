Медицина уже бессильна: Путин заявил, что Украина якобы занимает "исторические территории" России

Владимир Путин не перестает разбрасываться заявлениями, не имеющими ничего общего с действительностью. На этот раз он придумал, что Украина будто занимает "исторические территории" России.

Это заявление он сделал во время встречи с военкорами. На этом Путин, конечно, не ограничился. Он решил нести басни о том, что украинцы будто хотят жить на средства России на ее этих самых "исторических территориях", передает 24 Канал.

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Путин хочет "нормальных" отношений

Почему они (украинцы – 24 Канал) за наш счет должны жить и на наших исторических территориях? А если хотят жить на наших исторических территориях, то повлияйте на свое политическое руководство таким образом, чтобы выстраивались нормальные отношения с Россией, чтобы нам с этих территорий никто не угрожал. В этом же проблема!

– заявил Путин.

По словам Путина, он видит угрозу в том, что НАТО вроде бы пытается зайти на эти "исторические территории". Российский диктатор в порыве эмоций воскликнул: "Они оборзели, нет?!".

Это уже какая-то 100500-я версия истории Украины от Владимира Путина. Напомним, что сравнительно недавно он заявлял, что наше государство возникло только в 1922 году. Мол, мы обязаны этому Ленину, который "с какого-то испуга" отдал нам "русские земли".

На самом деле во время этой встречи с военкорам Путин наговорил очень много всякого. Одно из заявлений касалось мобилизации в России.

Будет ли в России новая волна мобилизации

По словам Путина, внутри страны призывают к мобилизации. Мол, общественные деятели стремятся набрать еще около миллиона солдат. Но кровавый диктатор считает, что в этом случае следует обратить внимание на цели, которые стремятся достичь в Кремле.

Нужно ли нам идти на Киев? Если да, то нужна новая мобилизация, если нет, не нужна. Сегодня нет необходимости в дополнительной мобилизации,

– отметил он.