Крыша поехала окончательно: Путин заявил, кто виноват в блокаде Ленинграда

Сочинение Россией собственной, альтернативной истории стало ее обыденностью. На этот раз, например, "разоблачились" интересные "факты" времен Второй мировой войны.

Разоблачил их российский диктатор во время мероприятий в Музее обороны Ленинграда, посвященных 80-летию прорыва блокады города, пишет 24 Канал. Он заявил, что в блокаде города во время мировой войны участвовали представители "многих европейских стран".

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Новые фантазии на тему истории

Так, Владимир Путин заявил, что тогда преступления против россиян совершали представители многих европейских стран. Более того, происходило это не только на Ленинградском фронте, а везде. "Достаточно посмотреть на голубую дивизию под Сталинградом", – заявил диктатор.

Однако до этого времени историки скрывали эту тайну из толерантности и желания не усугублять отношения между странами.

В блокаде Ленинграда участвовали и совершали преступления представители очень многих европейских стран. Мы никогда раньше из-за определенной толерантности и для того, чтобы не портить отношения, не портить фон наших отношений, об этом не говорили,

– заявил Путин.

При этом Путин подчеркнул, что необходимо хранить историческую память, чтобы ничего подобного не повторялось. Но, по его словам, есть отдельные стороны, сознательно забывающие эти факты.

Однако добавить больше деталей и назвать конкретные государства лидер страны-террористки не захотел. Он оставил пустые пробелы, чтобы, вероятно, заполнить их впоследствии необходимыми ему названиями.

Что известно о блокаде Ленинграда Она длилась 3 года – с 1941 по 1944 год, и за это время связь с Ленинградом поддерживалась только воздухом и по Ладожскому озеру. Окружили город немецкие, финские и испанские войска.



Поскольку город не готовился к затяжной блокаде и не имел достаточного запаса продуктов, за время блокады многие жители умерли из-за голода.

Размышления об Украине

Напомним, что Путин не в первый раз отличился знаниями истории, взятой с потолка. К примеру, еще до начала полномасштабного вторжения он заявил, что Украину вроде бы придумал Ленин когда создавал Советский Союз.

Интересно, что впоследствии диктатор уточнил, что произошло уже после смерти самого Ленина. Мол, произошло это "по его принципам".

Кто его создал? Ленин Владимир Ильич, когда создавал СССР. Правда, после его смерти, но по его принципам,

– заявил Путин.

Также он отметился как автор псевдоисторических статей о том, что украинцы и россияне "один народ", где традиционно пытался убедить, что Украины как государства никогда не существовало. Мол, вся ее земля и люди, населявшие эту территорию, были "исконно русскими". Все потому, что ему нужны были причины, хотя и придуманные, чтобы обосновать перед самими же россиянами, в частности, вторжение в Украину.