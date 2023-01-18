Викрив їх російський диктатор під час заходів у Музеї оборони Ленінграда, присвячених 80-річчю прориву блокади міста, пише 24 Канал. Він заявив, що у блокаді міста під час світової війни брали участь представники "багатьох європейських країн".

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Нові фантазії на тему історії

Так, Володимир Путін заявив, що тоді злочини проти росіян скоювали представники багатьох європейських країн. Ба більше, коїлося це не лише на Ленінградському фронті, а скрізь. "Досить подивитися на блакитну дивізію під Сталінградом", – заявив диктатор.

Однак до цього часу історики приховували цю таємницю з толерантності та бажання не погіршувати відносини між країнами.

У блокаді Ленінграда брали участь і скоювали злочини представники дуже багатьох європейських країн. Ми ніколи раніше через певну толерантність і для того, щоб не псувати стосунки, не псувати тло наших відносин, про це не говорили,

– заявив Путін.

При цьому Путін наголосив, що необхідно зберігати історичну пам'ять, щоби нічого подібного не повторювалося. Але, за його словами, є окремі сторони, які свідомо забувають ці факти.

Однак додати більше деталей та назвати конкретні держави лідер країни-терористки не захотів. Він залишив пусті прогалини, щоб, ймовірно, заповнити їх згодом необхідними йому назвами.

Що відомо про блокаду Ленінграда

Вона тривала 3 роки – з 1941 до 1944 року, і за цей час зв'язок з Ленінградом підтримувався лише повітрям і по Ладозькому озеру. Оточили ж місто німецькі, фінські та іспанські війська.



Оскільки місто не готувалося до затяжної блокади та не мало достатнього запасу продуктів, за час блокади багато жителів померли через голод.

Роздуми про Україну

Нагадаємо, що Путін не вперше відзначився знаннями історії, взятої зі стелі. Наприклад, ще до початку повномасштабного вторгнення він заявив, що Україну начебто вигадав Ленін, коли створював Радянський Союз.

Цікаво, що згодом диктатор уточнив, що сталося це вже після смерті самого ж Леніна. Мовляв, відбулося це "за його принципами".

Хто її створив? Ленін Володимир Ілліч, коли створював СРСР. Щоправда, після його смерті, але за його принципами,

– заявив Путін.

Також він відзначився як автор псевдоісторичних статей про те, що українці та росіяни "один народ", де традиційно намагався переконати, що України як держави ніколи не існувало. Мовляв, уся її земля та люди, які населяли цю територію, були "ісконно руськими". Усе через те, що йому потрібні були причини, бодай і вигадані, щоб обгрунтувати перед самими ж росіянами, зокрема, вторгнення до України.