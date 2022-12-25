Путин снова заговорил о мирных переговорах с Украиной
В России снова заговорили о мирных переговорах с Киевом. Российский диктатор Владимир Путин снова выдал циничное заявление.
Путин заявил, что Москва готова к переговорам. Поэтому Кремль снова обвинил Киев в неготовности садиться за стол переговоров. Российский диктатор сказал это в эфире пропагандистских каналов, пишет 24 канал.
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Очередное циничное заявление Путина
"Мы готовы договариваться со всеми с участниками этого процесса о приемлемых каких-то решениях, но это их дело – не мы же отказываемся от переговоров, а они", – сказал диктатор.
Отвечая на вопрос журналиста о том, кто и что должен сделать, чтобы отступить от нынешнего опасного предела в противостоянии потенциалов Москвы и НАТО, Путин сказал, что "Россия действует в правильном направлении и защищает свои национальные интересы".
Путин также заявил, что "Россия в отношении Украины не могла поступить так же цинично, как Запад". Российский диктатор уверен, что "99,9% россиян готовы положить все в пользу Родины".
У Зеленского отреагировали на слова Путина
Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк подчеркнул, что "Путину нужно вернуться к реальности":
- 1. Россия единолично напала на Украину и убивает граждан. Никаких других "стран, мотивов, геополитики" нет.
- 2. Россия не хочет переговоров, а пытается уйти от ответственности. Это очевидно, поэтому двигаемся к трибуналу.
Позиция Украины по переговорам с Россией
- Украина всегда пыталась дипломатически решать проблемы. Россия не раз получала предложения. Ранее Владимир Зеленский напомнил, что Украина была и остается лидером по переговорным усилиям, однако договариваться с Владимиром Путиным точно никто не будет.
- Президент Украины в одном из своих последних интервью высказался о российском диктаторе Путине. Он заявил, что готов выйти с ним на ринг хоть завтра.
- По его словам, "настоящий мужик, если хочет передать кому-то сообщение или если хочет набить ему морду – он делает это сам. Готов хоть завтра на единоборство с Путиным".