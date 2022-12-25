Путин снова заговорил о мирных переговорах с Украиной

В России снова заговорили о мирных переговорах с Киевом. Российский диктатор Владимир Путин снова выдал циничное заявление.

Путин заявил, что Москва готова к переговорам. Поэтому Кремль снова обвинил Киев в неготовности садиться за стол переговоров. Российский диктатор сказал это в эфире пропагандистских каналов, пишет 24 канал.

Интересно Путин и Пригожин хотят отбирать имущество у российских олигархов во благо войны, – ISW

Очередное циничное заявление Путина

"Мы готовы договариваться со всеми с участниками этого процесса о приемлемых каких-то решениях, но это их дело – не мы же отказываемся от переговоров, а они", – сказал диктатор.

Отвечая на вопрос журналиста о том, кто и что должен сделать, чтобы отступить от нынешнего опасного предела в противостоянии потенциалов Москвы и НАТО, Путин сказал, что "Россия действует в правильном направлении и защищает свои национальные интересы".

Путин также заявил, что "Россия в отношении Украины не могла поступить так же цинично, как Запад". Российский диктатор уверен, что "99,9% россиян готовы положить все в пользу Родины".

У Зеленского отреагировали на слова Путина

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк подчеркнул, что "Путину нужно вернуться к реальности":

1. Россия единолично напала на Украину и убивает граждан. Никаких других "стран, мотивов, геополитики" нет.

2. Россия не хочет переговоров, а пытается уйти от ответственности. Это очевидно, поэтому двигаемся к трибуналу.

Позиция Украины по переговорам с Россией