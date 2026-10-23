Путин назвал новую цель переговоров между Украиной, Россией и США

Диктатор Путин заявил о готовности возобновить трехсторонние переговоры с Украиной и США. По его словам, Вашингтон предложил обсудить не только прекращение войны в Украине, но и "новую архитектуру безопасности в Европе".

Об этом он рассказал российским СМИ.

Что сказал Путин

Согласно заявлению Путина, соответствующую инициативу высказал спецпредставитель президента США Стив Виткофф во время встречи в Санкт-Петербурге. Речь идет об обсуждении условий безопасности после подписания окончательного мирного соглашения, а не о временной приостановке боевых действий.

Мы договорились с США о том, что готовы возобновить наши трехсторонние контакты. Целью этих переговоров будет обсуждение вопроса обеспечения безопасности Украины и России после выхода на мирные соглашения, причем в окончательном варианте, а не в результате приостановки боевых действий на какой-то короткий промежуток времени. Мы готовы возобновить эти контакты для достижения этой цели,

– заявил Путин.

Он также добавил, что американская сторона обратила внимание на необходимость более широкой дискуссии по поводу общеевропейской системы безопасности. В то же время в Кремле ранее отметили, что переданные американские предложения относительно завершения войны не полностью удовлетворяют требования Москвы.

Оценивая перспективы отношений с Украиной, Путин вновь высказал пропагандистские тезисы о "едином народе" и заявил, что Россия не планирует идти на компромиссы в отношении своих первоначальных требований. Он продолжил утверждать, что Москва намерена достичь всех целей военной агрессии.

Российский лидер заявил, что в любом случае Россия намерена достичь своих целей.