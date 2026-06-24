Привлекает внимание: генерал-лейтенант в отставке объяснил странное заявление Путина по поводу Константиновки

Путин вновь пытается показать россиянам хоть какие-то "успехи" на фронте, заявляя о продвижении оккупантов в районе Константиновки и якобы на всех участках. Эти слова прозвучали в тот момент, когда России сложно продемонстрировать результаты на юге и в Крыму.

Военный эксперт, основатель благотворительного фонда "Закроем небо Украины", генерал-лейтенант в отставке Игорь Романенко в эфире 24 Канала объяснил, зачем Путин делает подобные заявления. По его словам, ситуация под Константиновкой действительно непростая, но Кремль использует отдельные участки фронта, чтобы с помощью пропаганды отвлечь внимание от собственных проблем на других направлениях.

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Путин отвлекает внимание заявлениями о фронте

Заявление Путина о якобы продвижении российских войск под Константиновкой и на всех участках фронта должно создать впечатление, что Россия контролирует ситуацию. Кремлю нужно демонстрировать "успехи", хотя общая картина для него не столь благоприятна, особенно после действий Украины на юге и в Крыму.

Он хочет показать какие-то достижения, которые действительно имеют место. А на фронтах там не всё так просто,

– отметил Романенко.

По его словам, ситуацию нужно оценивать в целом: учитывать и результативные действия Сил обороны Украины, и сложные участки, где враг продолжает оказывать давление. Район Константиновки действительно остается сложным, поэтому его нельзя игнорировать, но именно такие участки фронта Кремль использует для пропагандистской картинки.

Для объективной оценки ситуации и рационального принятия решений нужно учитывать и те успешные действия, которые происходят на Юге и в Крыму, и непростую обстановку на фронтах,

– пояснил генерал-лейтенант в отставке.

Он подчеркнул необходимость укрепления Сил обороны Украины. Речь идет об уровне возможностей, который позволит не только сдерживать врага на самых сложных направлениях, но и выполнять задачи стратегической оборонной операции.

Нужно повышать потенциал Сил обороны Украины настолько, чтобы они могли выполнить задачи стратегической оборонной операции: остановить любое продвижение вражеских войск по нашей территории,

– подчеркнул военный эксперт.

Путину, по словам Романенко, нечего показывать на тех направлениях, где Украина добивается успехов. Поэтому он пытается использовать отдельные сложные участки фронта в качестве доказательства якобы общего российского продвижения.

Путину где-то в Крыму, на юге показывать нечего. Он пытается делать это в пропагандистских целях за счёт положения дел на отдельных участках фронта,

– сказал Романенко.

Романенко объяснил заявления Путина о Константиновке: смотрите видео