В МИД отреагировали на речь Путина о системе "Орешник"

Украина неоднократно использовала дальнобойные способности против целей на временно оккупированных территориях. Однако кремлевский диктатор начал действовать лишь тогда, когда были поражены цели на территории России.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на сообщение Министерства иностранных дел Украины.

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Реакция МИД на заявление Путина об ударе ракетой "Арешник" по Украине

Представитель МИД Георгий Тихий отметил, что российский диктатор Владимир Путин "начал суетиться" только тогда, когда были поражены цели на территории России, а значит, он прекрасно осознает разницу между собственно российской территорией и территориями, которые он пытается украсть у Украины.

И для ясности: Украина имеет полное право по международному праву поражать любые легитимные военные цели на территории России. Украина защищает себя в соответствии со статьей 51 Устава ООН. Россия может обвинять только саму себя в последствиях своего решения напасть на Украину,

– подчеркнул представитель.

Напомним, что Путин во время обращения заявил, что российские военные 21 ноября применили новейшую российскую систему средней дальности "Орешник". По его словам, целью удара был военно-промышленный объект в Днепре, и цель "успешно поражена". Применение "Орешника" якобы является "ответом на планы США по производству и развертыванию ракет средней и меньшей дальности". Подробности о соответствующем заявлении главы Кремля, читайте в материале 24 Канала.