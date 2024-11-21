Путин анонсировал новые удары "Орешником": какие характеристики этого оружия привел диктатор

Вечером 21 ноября Путин обратился к собственному войску, гражданам и тем, "кто пребывает в иллюзиях, что России можно нанести стратегическое поражение". Он рассказал о новой системе "Орешник", которой оккупанты ударили по Днепру. И пригрозил новыми "боевыми испытаниями", то есть ударами.

Российский диктатор заявил, что "Орешник" – новейшая система. Конечно, о ней известно еще очень мало – и только то, что заявляют сами россияне. Поэтому есть сомнения, действительно ли характеристики этого чудо-оружия такие серьезные, как об этом сказали в Кремле. 24 Канал послушал полное обращение Путина и передает, что известно о "Орешнике".

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Что Путин сказал о системе "Орешник"

21 ноября ВС РФ нанесли комбинированный удар по одному из объектов оборонно-промышленного комплекса Украины. В боевых условиях было проведено в том числе испытание одной из новейших российских ракетных систем средней дальности. В этом случае – с баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении. Наши ракетчики назвали ее "Орешник",

– сообщил диктатор.

По словам Путина, испытания прошли успешно, а цель пуска была достигнута. Мол, Россия разрабатывает ракеты средней и малой дальности в ответ на "планы США" – якобы Америка хочет произвести соответствующие системы и развернуть их в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Россия "испытывает в боевых условиях" систему "Орешник" "в ответ на агрессивные действия стран НАТО".

"Объекты для поражения в ходе дальнейших испытаний наших новейших ракетных комплексов мы определим, исходя из угроз безопасности России", – заявил Путин.

Он цинично заверил: когда будет бить по Украине в следующий раз "Орешником", то предупредит украинцев и граждан "дружественных стран".

Будем делать это из гуманитарных соображений – открыто, публично, не боясь противодействия со стороны противника, который также получает эту информацию. Почему не боясь? Потому что средств противодействия такому оружию на сегодня не существует. Ракеты атакуют цели со скоростью 10 Махов (то есть более 12000 километров в час, – 24 Канал), это 2,5 – 3 километра в секунду. Современные системы ПВО, которые есть в мире, и те системы противоракетной обороны, которые создают американцы в Европе, подобные ракеты не перехватывают. Это исключено,

– подытожил Путин.