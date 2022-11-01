Россия выглядит ничтожно, – в ОП ответили на выдумки Путина об украинских "подводных аппаратах"

Владимир Путин заявил, что подводные украинские дроны могут нести 500 тонн взрывчатки. В Офисе Президента Украины отреагировали на эти никчемные заявления российского диктатора.

Об этом 24 каналу сказал советник главы ОП Михаил Подоляк. Он пошутил, что у Путина все возможно, даже дроны могут нести 500 тонн взрывчатки.

К теме Подписана под давлением Турции: выгодно ли для России зерновое соглашение

По его словам, это что-то "новое" для военной технологии. Но между тем, как подчеркнул Подоляк, здесь более важно то, что кроме России никто ничего не атакует, особенно балкеры (специализированные суда – 24 канал) с зерном.

У нас есть соглашение с Турцией, с ООН, и нам выгодно продавать свое зерно, участвовать в продовольственной программе ООН и выполнять свои обязательства во всех смыслах – экономическом, геополитическом и т.п.

– заявил советник главы ОП.

Он говорит, что к моменту вторжения России в 2014 году и полномасштабного вторжения 24 февраля у Украины не было проблем в транспортировке продовольствия по акватории Черного моря.

"Поэтому все это выглядит странно. Такой человек (Путин – 24 канал) говорит, что якобы Украина сама ударит по своим судам – это настолько примитивно. Я не понимаю, почему люди еще его слушают", – заметил Подоляк.

Советник главы ОП отметил, что Россия серьезно говорит, что Украина:

сама бьет по своим,

сама что-то делала в Буче,

сама уничтожила Мариуполь,

сама бомбит Донбасс и т.д.

"Но до момента входа России это были красивые города, в том же Донецке проводить чемпионат Европы по футболу. И тут пришла Россия и теперь кто-то кого-то бомбит, убивает, и они говорят, что это делает Украина", – добавил Подоляк.

Или будет идти корабль с украинским зерном, который мы хотим продать и выполнить свои обязательства, но нет – это "мы его уничтожим". При том, что Россия всем говорит, что это тотально своим Черноморским флотом контролирует эту акваторию. Это же нонсенс,

– утверждает советник главы ОП.

Советник главы ОП отметил, что когда Путин это все говорил, там стояли журналисты, поэтому понятно, насколько Россия сегодня выглядит интеллектуально ничтожной.

Смотрите полный разговор с Михаилом Подоляком: видео 24 канала



По его словам, россияне не могут сказать:

"Почему Украина должна уничтожить свой корабль с зерном, если она в этом заинтересована?"

"Почему Украина должна использовать "грязную бомбу" на своей территории, если она побеждает?"

"Почему Украина должна делать тот нонсенс, который может делать только Россия?"

"Ведь она все делает для того, чтобы уничтожить свою репутацию, свою "историческую миссию" и выглядеть крайне негативно", – подытожил Подоляк.

К слову, утром 29 октября во временно оккупированном Севастополе раздался ряд взрывов – повреждения получили несколько российских судов.

Как отмечают в Институте по изучению войны, атаку по фрегату типа "Адмирал Григорьевич", вероятно, совершили украинские силы. Для этого они могли использовать беспилотные надводные аппараты, предполагают аналитики.

Вы могли пропустить – в Севастополе мощный "хлопок": видео