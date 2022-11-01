Россия выглядит ничтожно, – в ОП ответили на выдумки Путина об украинских "подводных аппаратах"

1 ноября 2022 , 19:44
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Владимир Путин заявил, что подводные украинские дроны могут нести 500 тонн взрывчатки. В Офисе Президента Украины отреагировали на эти никчемные заявления российского диктатора.

Об этом 24 каналу сказал советник главы ОП Михаил Подоляк. Он пошутил, что у Путина все возможно, даже дроны могут нести 500 тонн взрывчатки.

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По его словам, это что-то "новое" для военной технологии. Но между тем, как подчеркнул Подоляк, здесь более важно то, что кроме России никто ничего не атакует, особенно балкеры (специализированные суда – 24 канал) с зерном.

У нас есть соглашение с Турцией, с ООН, и нам выгодно продавать свое зерно, участвовать в продовольственной программе ООН и выполнять свои обязательства во всех смыслах – экономическом, геополитическом и т.п.
– заявил советник главы ОП.

Он говорит, что к моменту вторжения России в 2014 году и полномасштабного вторжения 24 февраля у Украины не было проблем в транспортировке продовольствия по акватории Черного моря.

"Поэтому все это выглядит странно. Такой человек (Путин – 24 канал) говорит, что якобы Украина сама ударит по своим судам – это настолько примитивно. Я не понимаю, почему люди еще его слушают", – заметил Подоляк.

Советник главы ОП отметил, что Россия серьезно говорит, что Украина:

  • сама бьет по своим,
  • сама что-то делала в Буче,
  • сама уничтожила Мариуполь,
  • сама бомбит Донбасс и т.д.

"Но до момента входа России это были красивые города, в том же Донецке проводить чемпионат Европы по футболу. И тут пришла Россия и теперь кто-то кого-то бомбит, убивает, и они говорят, что это делает Украина", – добавил Подоляк.

Или будет идти корабль с украинским зерном, который мы хотим продать и выполнить свои обязательства, но нет – это "мы его уничтожим". При том, что Россия всем говорит, что это тотально своим Черноморским флотом контролирует эту акваторию. Это же нонсенс,
– утверждает советник главы ОП.

Советник главы ОП отметил, что когда Путин это все говорил, там стояли журналисты, поэтому понятно, насколько Россия сегодня выглядит интеллектуально ничтожной.

Смотрите полный разговор с Михаилом Подоляком: видео 24 канала


По его словам, россияне не могут сказать:

  • "Почему Украина должна уничтожить свой корабль с зерном, если она в этом заинтересована?"
  • "Почему Украина должна использовать "грязную бомбу" на своей территории, если она побеждает?"
  • "Почему Украина должна делать тот нонсенс, который может делать только Россия?"

"Ведь она все делает для того, чтобы уничтожить свою репутацию, свою "историческую миссию" и выглядеть крайне негативно", – подытожил Подоляк.

К слову, утром 29 октября во временно оккупированном Севастополе раздался ряд взрывов – повреждения получили несколько российских судов.

Как отмечают в Институте по изучению войны, атаку по фрегату типа "Адмирал Григорьевич", вероятно, совершили украинские силы. Для этого они могли использовать беспилотные надводные аппараты, предполагают аналитики.

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Автор: Марія Бондар