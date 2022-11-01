Про це 24 каналу сказав радник глави ОП Михайло Подоляк. Він пожартував, що у Путіна все може бути, навіть дрони можуть нести 500 тонн вибухівки.

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За його словами, це щось "нове" для військової технології. Але між тим, як наголосив Подоляк, тут більше важливо те, що, крім Росії, ніхто нічого не атакує, особливо балкери (спеціалізовані судна – 24 канал) з зерном.

У нас є угода з Туреччиною, з ООН, і нам вигідно продавати своє зерно, брати участь у продовольчій програмі ООН та виконувати свої зобов'язання у всіх сенсах – економічному, геополітичному тощо,

– заявив радник глави ОП.

Він каже, до моменту вторгнення Росії в 2014 році і повномасштабного вторгнення 24 лютого в України не було проблем у транспортуванні продовольства по акваторії Чорного моря.

"Тому все це виглядає дивно. Така людина (Путін – 24 канал) говорить, що нібито Україна сама вдарить по своїх суднах – це настільки примітивно. Я не розумію, чому люди ще його слухають", – зауважив Подоляк.

Радник глави ОП відзначив, що Росія серйозно говорить, нібито Україна:

сама б’є по своїх,

сама щось робила в Бучі,

сама знищила Маріуполь,

сама бомбить Донбас тощо.

"Але ж до моменту входу Росії це були красиві міста, в тому ж Донецьку проводити чемпіонат Європи по футболу. І тут прийшла Росія і тепер хтось когось бомбить, вбиває, і вони кажуть, що це робить Україна", – додав Подоляк.

Або ж буде йти корабель з українським зерном, який ми хочемо продати та виконати свої зобов'язання, але ні – це "ми його знищимо". При тому, що Росія всім каже, ніби це вона тотально своїм Чорноморським флотом контролює цю акваторію. Це ж нонсенс,

– стверджує радник глави ОП.

Радник глави ОП зауважив, що коли Путін це все говорив, там стояли журналісти, тож зрозуміло, наскільки Росія сьогодні виглядає інтелектуально нікчемною.

За його словами, росіяни не можуть сказати:

"Чому Україна має знищити свій корабель з зерном, якщо вона в цьому зацікавлена?"

"Чому Україна має використати “брудну бомбу” на своїй території, якщо вона перемагає?"

"Чому Україна має робити той нонсенс, який може робити лише Росія?".

"Адже вона все робить для того, щоб знищити свою репутацію, свою “історичну місію” і виглядати вкрай негативно", – підсумував Подоляк.

До слова, зранку 29 жовтня у тимчасово окупованому Севастополі пролунала низка вибухів – пошкоджень зазнали кілька російських суден.

Як зазначають в Інституті з вивчення війни, атаку по фрегату типу "Адмірал Григорович", ймовірно, здійснили українські сили. Для цього вони могли використати безпілотні надводні апарати, припускають аналітики.

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