Путин заявил Шольцу и Макрону, что намерен признать боевиков

Глава Кремля Владимир Путин намерен признать боевиков на оккупированном Донбассе. Об этом он якобы проинформировал Олафа Шольца и Эммануэля Макрона.

Путин созвал Совбез 21 февраля о признании боевиков на оккупированном Донбассе. Именно после этого он сказал о своих планах лидеру Франции и канцлеру Германии, передает 24 канал.

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Путин проинформировал Шольца и Макрона, что в ближайшее время подразумевает подписать соответствующий указ о признании,

– сообщили в Кремле.

При этом точных дат нет, но анонсировали обращение Путина на этот счет.

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Еще 15 февраля Госдума России приняла циничное обращение о легитимизации боевиков на оккупированных территориях Донбасса. Автором одиозного документа была Коммунистическая партия России. А 21 февраля этот вопрос рассматривали на Совбезе в Кремле.

На заседании страны-оккупанта не обошлось без казусов и цинизма. Например, после доклада Дмитрий Козак хотел высказать мнение, пора ли "присоединять Донбасс". В течение нескольких минут он цинично доказывал, что "Киев не в состоянии выполнять минские договоренности".

А главари боевиков решились даже обратиться к главе Кремля Владимиру Путину. Просили у него официального признания их "независимости".

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