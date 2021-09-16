Путин записал обращение и уговаривал россиян прийти на выборы в Госдуму

16 сентября 2021 , 11:30
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Источник:

сайт президента России

Владимир Путин записал видеообращение, в котором уговаривает россиян прийти на выборы в Госдуму. Президент страны-агрессора заявил, что это – важнейшее событие для россиян.

Путин призвал людей прийти на избирательные участки или проголосовать дистанционно. Российский президент заявил, что наивысший смысл выборов – это, прежде всего, проявление воли русского народа как главного источника власти.

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Прошу Вас принять участие в грядущем голосовании,
– заявил Путин.

Россияне не хотят голосовать

  • По данным Всероссийского центра общественного мнения, голосовать во время выборов собираются меньше 25% населения России. Это наименьший показатель за 17 лет.
  • Свое нежелание голосовать люди объясняют занятостью; мнением, что политикой должны заниматься только профессионалы, и доверием президенту. Кроме того, некоторые люди уверены: их участие в политике ничего не изменит.
  • Тем временем Россия проводит массовую принудительную паспортизацию на территории оккупированного Донбасса. Боевики заставляют людей участвовать в выборах.
  • Украина обратится к мировому сообществу, чтобы страны не признали эти выборы.
Автор: Мар'яна Бекало