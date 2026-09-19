Бывший министр иностранных дел Владимир Огрызко рассказал 24 Каналу, что во время саммита БРИКС российский правитель отличился рядом маразматических заявлений. Он отметил, что восьмиминутная речь диктатора была лишена какой-либо логики и здравого смысла.

Эксперимент для Альянса

Глава Кремля в очередной раз манипулировал темами международного права и отказывался признавать субъектность нашего государства. Он прямо угрожал, что ввод войск Североатлантического альянса на украинскую территорию будет означать прямую войну с Россией.

Я бы сейчас из каждой страны НАТО прислал в Украину по три военнослужащих,

– сказал Владимир Огрызко.

Он пояснил, что в целом это составило бы около сотни человек, которых можно было бы разместить в разных регионах. Бывший министр иностранных дел убежден, что Москва никак бы не отреагировала на такой шаг, ведь сейчас она способна лишь запугивать мир.

Бывший министр иностранных дел о шантаже Путина: видео

Язык тела выдает страх

Особое внимание дипломат обратил на невербальное поведение российского правителя. Постоянные подергивания, неуверенные движения и путаница в словах ярко свидетельствуют о его глубоком внутреннем кризисе.

Это признак того, что ему дальше идти практически некуда,

– подчеркнул экс-министр.

Он добавил, что без прекращения агрессии хотя бы на каких-то приемлемых условиях диктатор неизбежно пойдет к катастрофе.

К слову, на саммите БРИКС поведение кремлевского диктатора откровенно раздражало других участников. В частности, премьер-министр Индии Нарендра Моди оказывал на него давление с требованием прекратить боевые действия из-за глобальных проблем с продовольствием. Однако глава Кремля регулярно обвиняет украинские власти в срыве мирных переговоров. При этом он категорически отказывается прекращать удары по энергетике в преддверии зимы.