Российский режим стремится любой ценой навязать свою повестку дня и сначала принять переговорщиков в Москве. Политолог, партнер коммуникационного агентства Good Politics Максим Джигун рассказал 24 Каналу, почему для Путина так важно изменить последовательность дипломатических визитов.

Почему последовательность визитов имеет решающее значение

Как отметил политолог, последовательность поездок американских представителей имеет принципиальное значение для геополитического контекста. Если бы Виткофф и Кушнер в первую очередь посетили Киев, это означало бы, что именно Украина формирует повестку дня переговоров и задает тон дальнейшему диалогу.

Если же произойдет наоборот, это будет означать, что Россия в очередной раз повторит те же самые формулировки, с которыми они приедут в Киев или другой украинский город и, скорее всего, не получат там взаимности и согласия со стороны украинских властей,

– подчеркнул Джигун.

Он добавил, что запугивание американцев якобы угрозой со стороны Украины абсолютно бессмысленно. Ведь именно украинская сторона больше всего заинтересована в конструктивном взаимодействии с самым влиятельным международным посредником для достижения справедливого мира.

Политолог о визите Виткоффа и Кушнера в Украину: видео

Почему боится Кремль в прямой коммуникации Украины с США

Кремлевский диктатор и его окружение откровенно опасаются того, что после визита в Киев риторика представителей Дональда Трампа может кардинально измениться. В Москве считают, что вести переговоры напрямую с Украиной нет смысла, поэтому стремятся договариваться с США без участия украинской стороны.

Путину очень комфортно, когда он знает, что может договариваться со своими ключевыми оппонентами и игроками, определяющими сферу влияния в мире, о том, что делать с Украиной. Любые дополнительные контакты – это альтернативное мнение по сравнению с тем, которое распространяют россияне,

– подчеркнул политолог.

По его словам, в Кремле опасаются, что после услышанного в украинской столице американские дипломаты передадут информацию Трампу, а тот, в свою очередь, примет непредсказуемые для России решения.

Что известно о визите представителей Трампа

По данным издания Kyiv Independent, визит Виткоффа и Кушнера в Киев оказался под угрозой из-за того, что в Москве их пугают опасностью пребывания в Украине. В то же время агентство Reuters отмечало, что переговоры о поездке еще продолжаются, а в качестве возможной даты рассматривалось 6 сентября.

Ранее президент Владимир Зеленский уже проводил телефонные консультации с Виткоффом и Кушнером, в ходе которых обсуждались ситуация на фронте, воздушные атаки врага и подготовка предстоящего визита с целью выработки решений в интересах мира.