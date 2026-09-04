Російський режим прагне за будь-яку ціну нав'язати свій порядок денний та спочатку прийняти перемовників у Москві. Політолог, партнер комунікаційної агенції Good Politics Максим Джигун розповів 24 Каналу, чому для Путіна так важливо змінити послідовність дипломатичних візитів.

Чому послідовність візитів має вирішальне значення

Як зауважив політолог, послідовність поїздок американських посланців має принципове значення для геополітичного контексту. Якби Віткофф та Кушнер першочергово відвідали Київ, це означало б, що саме Україна формує порядок денний переговорів і задає тон подальшому діалогу.

Якщо ж це відбудеться навпаки, це означатиме, що Росія в черговий раз повторить ті ж самі формулювання, з якими вони приїдуть до Києва чи іншого українського міста і скоріше за все не отримають там взаємності та погодження з боку української влади,

– наголосив Джигун.

Він додав, що залякування американців нібито загрозою з боку України є абсолютно безглуздим. Адже саме українська сторона найбільше зацікавлена у конструктивній взаємодії із найсильнішим міжнародним посередником для досягнення справедливого миру.

Політолог про візит Віткоффа та Кушнера до України: відео

Чого боїться Кремль у прямій комунікації України із США

Кремлівський диктатор та його оточення відверто побоюються того, що після візиту до Києва риторика представників Дональда Трампа може кардинально змінитися. У Москві вважають, що вести переговори безпосередньо з Україною немає сенсу, тому прагнуть домовлятися із США без української сторони.

Путіну дуже комфортно, коли він знає, що може домовлятися зі своїми ключовими опонентами та гравцями з розподілу сфер впливу у світі з приводу того, що робити з Україною. Будь-які додаткові контакти – це альтернативна думка до тієї, яку розповсюджують росіяни,

– підкреслив політолог.

За його словами, у Кремлі бояться, що після почутого в українській столиці американські дипломати передадуть інформацію Трампу, а той, у своєю чергою, ухвалить непередбачувані для Росії рішення.

Що відомо про візит посланців Трампа

За даними видання Kyiv Independent, візит Віткоффа та Кушнера до Києва опинився під загрозою через те, що у Москві їх лякають небезпекою перебування в Україні. Водночас агентство Reuters зазначало, що переговори щодо поїздки ще тривають, а як можливу дату розглядали 6 вересня.

Раніше президент Володимир Зеленський вже проводив телефонні консультації із Віткоффом та Кушнером, під час яких обговорювали ситуацію на фронті, повітряні атаки ворога та підготовку майбутнього візиту для напрацювання рішень задля миру.