Путин завершает дело Сталина, – Чубаров о притеснениях крымских татар

Глава Меджлиса Рефат Чубаров сравнил политику Владимира Путина в отношении крымских татар с действиями Сталина. Притеснения, которые происходят на оккупированном полуострове, напоминают преследования 1944 года.

Чубаров рассказал о своей встрече с председателем Сената Чехии Милошем Выстрчилом. Чешский политик назвал ситуацию с крымскими татарами в Крыму геноцидом.

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Путин хочет решить задачу, которую начал Сталин

Чубаров заметил, что Выстрчил "уловил главное, что происходит в Крыму".

Путин хочет решить одну из тех задач, которую не смог до конца решить Сталин и советская система. Им казалось, что в 1944 году они окончательно вычистили Крым от его коренного народа. Но спустя почти полвека мы вернулись с очень большими потерями,

– рассказал Чубаров.

Глава Меджлиса подчеркнул, что до оккупации полуострова там проживали 300 тысяч татар, однако 30 тысяч из них были вынуждены уехать.

В Киеве состоялся саммит Крымской платформы

Отметим, что накануне Дня Независимости в Киеве состоялся первый саммит Крымской платформы. В столице собрались более 40 представителей других стран и международных организаций. Они подписали итоговую декларацию, в которой осудили оккупацию полуострова.

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В России остро отреагировали на проведение мероприятия, которое назвали "недружественным" и "русофобским". Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба считает, что проведение саммита уже стало победой Украины.