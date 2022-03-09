Путин завидует Сталину, – российский журналист о том, почему диктатор развязал войну

Война, которую диктатор Владимир Путин развязал против Украины – это война одного абсолютно безумного человека. Этот русский дьявол просто тоже хочет иметь свои "победы", которые были у его предшественников.

Такое мнение в эфире 24 канала высказал российско-американский журналист и писатель Сергей Лойко. Он подчеркнул, что глава Кремля не наигрался в войну.

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Путин тоже хочет "побед"

Путин завидует Сталину и разным генералам типа Жукова, ведь они одержали большую победу. Он же все время о ней говорит, но у самого "больших побед" нет. Поэтому и придумал врага, которого словно в игре разобьет – и снова станет победителем фашистов, но уже новых,

– заявил Лойко.

По словам журналиста, проблема заключается в том, что Сталину помогал одерживать победу весь мир, чего не скажешь о Путине. У него все наоборот – тем якобы "фашистам" (украинцам – 24 канал) помогают американцы, англичане, словом – все.

Поэтому фашист – это Путин и его армия. Они – русские фашистские захватчики, и они эту войну проигрывают, чем бы она ни закончилась,

– отметил Лойко.

Вероятна судьба Путина

Также журналист отметил, что Путин уже стал изгоем и скоро его признают вне закона. Он добавил, что неразборчиво бомбя мирные украинские города – диктатор совершил преступление против человечества, которое, несмотря на российское телевидение, скрыть нельзя.

Думаю, к этому все идет. Он будет объявлен вне закона, как Саддам Хусейн,

– заметил Лойко.

По словам журналиста, мир может не скупиться и объявить за голову Путина большую цену. Даже гораздо больше, чем когда-либо предлагали при Саддаме Хусейне.

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"Тогда российские генералы, о которых мы еще мало знаем, вместе с российскими олигархами, которым тоже это все не очень нравится (или вообще не нравится) – почешут "репу" и Путина больше не будет. Я очень на это надеюсь", – подытожил. Лойко.

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