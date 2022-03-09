Таку думку в ефірі 24 каналу висловив російсько-американський журналіст та письменник Сергій Лойко. Він наголосив, що очільник Кремля не награвся у війну.

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Путін теж хоче "перемог"

Путін заздрить Сталіну й різним генералам типу Жукова, адже вони здобули велику перемогу. Він же весь час про неї говорить, але в самого "великих перемог" немає. Тому й придумав ворога, якого наче в грі розіб'є – й знову стане переможцем фашистів, але вже нових,

– заявив Лойко.

За словами журналіста, проблема полягає в тому, що Сталіну допомагав здобувати перемогу весь світ, чого не скажеш про Путіна. У нього все навпаки – тим нібито "фашистам" (українцям – 24 канал) допомагають американці, англійці, словом – усі.

Тому насправді фашист – це Путін та його армія. Вони – російські фашистські загарбники, і вони цю війну програють, чим би вона не закінчилась,

– зазначив Лойко.

Ймовірна доля Путіна

Також журналіст зазначив, що Путін вже став вигнанцем і незабаром його визнають поза законом. Він додав, що нерозбірливо бомбардуючи мирні українські міста – диктатор вчинив злочин проти людства, який не зважаючи на російське телебачення, приховати не можна.

Думаю, до цього все йде. Він буде оголошений поза законом, як Саддам Хусейн,

– зауважив Лойко.

За словами, журналіста, світ може не скупитись і оголосити за голову Путіна велику ціну. Навіть значно більшу, ніж колись пропонували за Саддама Хусейна.

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"Тоді російські генерали, про яких ми ще мало знаємо, разом з російськими олігархами, яким теж це все не дуже подобається (або взагалі не подобається) – почухають "ріпу" і Путіна більше не буде. Я дуже на це сподіваюсь", – підсумував Лойко.

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