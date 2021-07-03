Больше да, чем нет, – Данилов считает, что встреча Путина и Зеленского состоится
Источник:24 канал
Еще в апреле Владимир Зеленский предложил Владимиру Путину встретиться. После этого президент России наговорил немало обидного в сторону президента Украины. Несмотря ни на что встреча, скорее всего, состоится.
Об этом в интервью в программе "Первые лица" сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов. Проведение встречи зависит от многих факторов.
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Данилов считает, что встреча Путина и Зеленского очень нужна для того, чтобы принимать дальнейшие шаги.
Я больше считаю да, чем нет (что состоится встреча – 24 канал). Это очень важные реперные точки, которые надо проходить,
– отметил секретарь СНБО.
Данилов отметил, что Россия не выполняет свои обязательства, но это не причина, чтобы отказываться от встречи с Путиным. Дело в том, что общение через посредников – очень сложное.
"Возможно, надо и встретиться для того, чтобы четко все понять", – пояснил Данилов.
На замечание о том, что Путин оскандалился заявлениями о Зеленском, Данилов ответил: "Смотрите, это же политика".Справка. Путин сказал, что не понимает, для чего ему встречаться с Зеленским. В то же время добавил, что "все вопросы Украины решают не в Киеве, а в Вашингтоне, Берлине и Париже.
Данилов о встрече Путина и Зеленского: смотрите видео
Встреча Путина и Зеленского: коротко
- Еще в апреле президент Зеленский предложил главе Кремля встретиться. Предложение прозвучало в то время, когда Россия массово стягивала войска к восточной украинской границе.
- Путин тогда посоветовал президенту Украины провести переговоры с боевиками.
- Зеленский в одном из последних интервью сказал, что сейчас "мяч на стороне России". Он имел в виду, что Украина все необходимые шаги сделала, а теперь ждет действий от России.