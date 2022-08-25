путин ждет истощения ВСУ и усталости союзников, – Пентагон о планах кремля

Несмотря на провал плана быстро захватить Украину, владимир путин не откажется от дальнейшей агрессии. кремль убеждает – все идет по плану.

Об этом на брифинге сообщил заместитель министра обороны США Колин Каль. По его словам, Путин продлил сроки "спецоперации".

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"Насколько можем судить, путин не отказался от своих общих стратегических целей по захвату большей части Украины, свержению власти, возвращению Украины в состав новой российской империи. Что он сделал, это продлил сроки в знак признания того, что он отклоняется от плана", – сказал Каль.

США должны опровергнуть теорию путина

По словам заместителя минобороны США, путин хочет "переждать" украинцев. То есть усилить наступление, когда люди будут истощены от войны. Что касается европейцев, то кремль ждет, когда устанут от высоких цен на энергоносители.

И потому подобные пакеты помощи чрезвычайно важны, они косвенно опровергают теорию путина о том, что мы в этом деле ненадолго, что мы не поддерживаем Украину надолго,

– рассказал Каль.

Потери российских убийц

Украинские защитники 24 августа ликвидировали 150 российских убийц. В общей сложности поездка в Украину стала последней для 45 850 путинских солдат.

Кроме этого, за последние сутки россияне потеряли 5 танков, 2 боевые бронированные машины, 1 артиллерийскую систему, 6 реактивных систем залпового огня, 1 ПВО, 3 вертолета, 9 беспилотников. Наибольшие потери враг получил в Донецкой области.

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Как уничтожают врага на Донбассе

Оккупанты в частных домах на Донбассе скрывались от украинских защитников. Однако врага удалось успешно ликвидировать. Разведгруппа К2 сняла, как охотятся за "незваными туристами".

На видео видно, что один из оккупантов получил травму. Его сначала пытались спасти, но впоследствии все-таки бросили.

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