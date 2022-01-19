Путин ждет, когда Запад испугается, – эксперт сказал, может ли быть нападение из Беларуси

Любимая игрушка Владимира Путина – бряцание оружием. Россия снова устраивает военные учения "Запад-2022" на территории Беларуси, чтобы заставить Европу бояться.

Об этом в эфире 24 канала сказал военный эксперт Олег Жданов. Он объяснил, что учения будут проводить на западной и южной границах Беларуси – поэтому угроза есть для Польши и Украины.

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"Обучение было анонсировано сразу после объявления ультиматума. Я думаю, это все последовательные шаги, которые выстраивает Путин для устрашения и шантажа Запада", – отметил Жданов.

Он вряд ли решится на открытые боевые действия, но бряцание оружием – это его любимая игрушка. Он ждет, когда Запад испугается,

– добавил военный эксперт.

В то же время Запад только сидит наблюдает. Украина тоже, но не исключает мнения, что существует вероятность огня в ее сторону.

Может ли Россия напасть из Беларуси

Военный эксперт считает, что вероятность существует, но она очень низкая.

Количество войск, которые перебрасывает Россия в Беларусь, не столь велико, чтобы осуществить наступление. Я не думаю, что они на это решятся. Еще один фактор – это территория Беларуси. Как бы ни хотели сделать это россияне, но главным будет президент Беларуси. Есть неофициальная информация, что Беларусь не желает участвовать даже в провокационных действиях России против Украины. Олег Жданов Военный эксперт

Учения России и Беларуси: коротко