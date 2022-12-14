Путин ждет результатов, – Арестович объяснил, почему диктатор отказался от пресс-конференции

Кремлевский диктатор Владимир Путин должен был выступить на большой пресс-конференции. Однако впервые за 10 лет ее отменили.

Дело в том, что сейчас Путин не может предъявить ничего серьезного. Более того, он не может ничего и пообещать. Об этом советник главы Офиса Президента Алексей Арестович сказал в стриме на ютуб-канала "Фейгин.Live", сообщает 24 канал.

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Советник ОП отмечает, что по-честному диктатор должен сказать, что перспективы войны совершенно неопределенны, даже сдержанный оптимизм продемонстрировать сложно. Есть только санкции, разваленная международная политика, ограничение нефти.

"А ответные меры от России какие и насколько они возможны? Оказывается, что никакие и невозможны. Все эти встречные санкции – это просто смешно. Когда страна с 1,5% мировой экономики пытается наложить на 60% экономики санкции – мы понимаем, как это звучит", – отметил он.

Конечно, говорит Арестович, можно было бы ярче подсветить ограниченные успехи, а провалы – несколько заретушировать. Однако диктатор достиг ситуации, когда ни по какому направлению нечего докладывать.

Если какие-нибудь цифры называть, то там одни падения. Я думаю, по всем показателям российского бюджета. Нечего даже традиционно пообещать пенсионерам, совсем все плохо. Доступность потребительской корзины и лекарств – тоже цифры неутешительные. Просто нечего предъявить,

– уверяет советник ОП.

Среди других причин – состояние здоровья. "Я допускаю, что он находится не в лучшей форме, и вываливать на всеобщее обозрение полуразлагающийся труп тоже не очень хочется. Поэтому он в очередной раз нарушит конституцию, вероятнее всего, уклонится. Попытается сослаться на занятость", – говорит Арестович.

По его мнению, Путин ждет каких-либо результатов на фронте и внешнеполитической арене. Когда Путин получит и те, и те – он будет готов выходить. Однако все это, считает Арестович, сомнительный замысел. "Он ждет январь – февраль, чтобы взять в руки и зачитать хотя бы что-то", – подытожил советник главы Офиса Президента.

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