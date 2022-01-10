Путин знал о таком сценарии, – аналитик пояснил, какой след России в Казахстане
Источник:24 канал
Казахстан долго находился в орбите Кремля. Поэтому Владимир Путин знал о сценарии, который сейчас происходит в стране.
Это заметно в частности в том, как быстро Россия сориентировалась и отправила войска. Такое мнение в эфире 24 канала высказал директор Института ближневосточных исследований Игорь Семиволос.
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Он считает, что подобное развитие ситуации обсуждали и во время саммита в Санкт-Петербурге в декабре. Тогда все чувствовали, что назревает.
Путин знал о таком сценарии,
– подчеркнул Семиволос.
По его словам, не Россия – основной инвестор в Казахстан, а Запад. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев это прекрасно понимает и постоянно это подчеркивает.Заметим! В конце декабря в Санкт-Петербурге состоялся неформальный саммит, посвященный повышению эффективности сотрудничества между странами. В нем приняли участие президенты России, Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.
Семиволос: Токаев хочет вывести войска России как можно быстрее
Исследователь заметил, сколько российские военные пробудут на территории Казахстана – никто не знает: ни Путин, ни Токаев.
Хотя Токаев хочет вывести их (войска – 24 канал) как можно скорее. Он чувствует, что это – очень непопулярное решение и многие люди его считают предателем,
– заметил аналитик.
Он пояснил, что если Путин будет затягивать этот процесс, он встретит еще большее недовольство казахов и рост антироссийских настроений.
Стоит не забывать Китай, который внимательно за этим всем следит. Он не будет довольным, если российские войска останутся в Казахстане надолго. Ведь Китай считает Казахстан зоной своих интересов.
Ситуация в Казахстане не влияет на Украину
Семиволос считает, что напрямую ситуация в Казахстане не влияет агрессию России против Украины. "Планы Путина не меняются. Лишь наоборот – они укрепляются во мнении, что вокруг них – враги, которые плетут заговоры", – сказал исследователь.
Семиволос рассказал о следе России в Казахстане: смотрите видео
След России в протестах в Казахстане
- Президент Казахстана Токаев 5 января обратился к странам-участницам Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) с просьбой ввести войска для борьбы с "террористами".
- Россия направила свои войска для подавления протестов в Казахстане. Также военных российскими самолетами отправила Беларусь. Позже такие же решения приняли Армения, Кыргызстан и Таджикистан.
- Власти Казахстана по прибытии российских военных заявили, что по состоянию на 7 января почти подавили протесты и восстановили "порядок".