Путин знал о таком сценарии, – аналитик пояснил, какой след России в Казахстане

Казахстан долго находился в орбите Кремля. Поэтому Владимир Путин знал о сценарии, который сейчас происходит в стране.

Это заметно в частности в том, как быстро Россия сориентировалась и отправила войска. Такое мнение в эфире 24 канала высказал директор Института ближневосточных исследований Игорь Семиволос.

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Он считает, что подобное развитие ситуации обсуждали и во время саммита в Санкт-Петербурге в декабре. Тогда все чувствовали, что назревает.

Путин знал о таком сценарии,

– подчеркнул Семиволос.

По его словам, не Россия – основной инвестор в Казахстан, а Запад. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев это прекрасно понимает и постоянно это подчеркивает.

Семиволос: Токаев хочет вывести войска России как можно быстрее

В конце декабря в Санкт-Петербурге состоялся неформальный саммит, посвященный повышению эффективности сотрудничества между странами. В нем приняли участие президенты России, Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.

Исследователь заметил, сколько российские военные пробудут на территории Казахстана – никто не знает: ни Путин, ни Токаев.

Хотя Токаев хочет вывести их (войска – 24 канал) как можно скорее. Он чувствует, что это – очень непопулярное решение и многие люди его считают предателем,

– заметил аналитик.

Он пояснил, что если Путин будет затягивать этот процесс, он встретит еще большее недовольство казахов и рост антироссийских настроений.

Стоит не забывать Китай, который внимательно за этим всем следит. Он не будет довольным, если российские войска останутся в Казахстане надолго. Ведь Китай считает Казахстан зоной своих интересов. Игорь Семиволос Директор Института ближневосточных исследований

Ситуация в Казахстане не влияет на Украину

Семиволос считает, что напрямую ситуация в Казахстане не влияет агрессию России против Украины. "Планы Путина не меняются. Лишь наоборот – они укрепляются во мнении, что вокруг них – враги, которые плетут заговоры", – сказал исследователь.

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