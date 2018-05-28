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Путин может уйти с Донбасса при одном условии, – политолог

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На Путина давят со всех сторон
На Путина давят со всех сторон / Фото из открытых источников

На Путина давят с разных сторон. И санкции, которые недавно ввели США против окружения Путина, сильно ударили по его друзьям. Добавились промежуточные результаты комиссии по поводу сбитого Россией Боинга 777". Если Путин решит выйти с Донбасса, то у него будет одно важное требование.

Об этом 24 каналу рассказал политический эксперт Сергей Постоловский.

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По его словам, несколько дней назад США вновь призвали Европу усилить антироссийские санкции. И вокруг этого идет торг, учитывая недавние визиты в Россию канцлера Германии Ангелы Меркель и президента Франции Макрона. Напомним, они говорили с Путиным об Украине и о введении миротворцев.

На Донбассе сейчас обострение военного напряжения. Но при этом у ВСУ есть успехи. Наша армия освободила под Горловкой поселок Южное и сам город взяли в полукольцо. Не исключено, что миротворческие силы будут заходить постепенно на освобожденные нашей армией территории. Хотя вряд ли до конца 2018 года будет достигнуто какое-то согласие и примут Резолюцию в Совбезе ООН. Путин за полгода до президентских выборов в Украине на это не согласится,
– заметил Постоловский.

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С другой стороны, по мнению политолога, у друзей Путина – Абрамовича, Дерипаски, Вексельберга – очень сложная ситуация. Российские олигархи пытаются как-то выйти из-под санкций, перерегистрируют компании, переводят капиталы, но это им не помогает. Поэтому они могут как-то повлиять на Путина.

США рассчитывают на усиление негатива среди окружения Путина относительно его политики. Но, если Путин и примет решение о выходе с Донбасса, то одним из предметов торга будет Крым. Он потребует от Запада согласия с аннексией полуострова. РФ выходит с Донбасса, вводятся миротворцы, проводится амнистия, выборы. Официально Запад не признает аннексию Крыма, но де-факто ничего не будет делать для его возвращения,
– подчеркнул Сергей Постоловский.

Напомним, в апреле Министерство финансов США объявило о новом раунде санкций против российских граждан, чиновников, компаний и государственных фирм. В перечне есть олигархи, приближенные к президенту России Владимиру Путину. Всего в списке 38 российских бизнесменов, официальных лиц и компаний. Недавно президент США Дональд Трамп поручил готовить новые санкции против России.

24 мая президент Франции Эммануэль Макрон посетил Россию, где встретился с президентом РФ Владимиром Путиным. Ранее 18 мая с визитом в России находилась канцлер Германии Ангела Меркель. В СМИ разгорелся скандал из-за того, что во время встречи Путин подарил ей цветы.

Теги: Новости Украины Владимир Путин Война на Донбассе Аннексия Крыма Новости политики Операция Объединенных сил Санкции Миротворческий контингент
Источник: 24 Канал
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