18:18
28 трав 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
16°C
26°C 7°C
  • вівторок
    25°C 14°C
  • середа
    26°C 11°C
  • четвер
    27°C 15°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ЛІГА ЧЕМПІОНІВ ЗБИТИЙ "БОЇНГ 777" СЕРГІЙ СТЕРНЕНКО ВБИВСТВО ДЕПУТАТА ГУРИ У ЧЕРКАСАХ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Трудолюбний Локоть. Руссотуристо за кордоном
Вєсті Кремля
21:12, 26 травня
Вєсті.UA. Жир. Княжа доба у ВР. Белуччі по-українськи
Вєсті.UA
19:24, 26 травня
Яку велику гру під назвою
ЦРУ
09:00, 25 травня
Порошенко проти BBC: чи справді президент України купив зустріч з Трампом
Підсумки дна
16:00, 26 травня
Згадати Все. Похід у поліклініку
Згадати все
22:49, 25 травня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
ЛІГА ЧЕМПІОНІВ ЗБИТИЙ "БОЇНГ 777" СЕРГІЙ СТЕРНЕНКО ВБИВСТВО ДЕПУТАТА ГУРИ У ЧЕРКАСАХ

Путін може піти з Донбасу за однієї умови, – політолог

1992 Читать новость на русском
На Путіна тиснуть з усіх боків
На Путіна тиснуть з усіх боків / Фото із відкритих джерел

На Путіна тиснуть з різних сторін. І санкції, які нещодавно ввели США проти оточення Путіна, болюче вдарили по його друзях. Додалися проміжні результати комісії щодо збитого Росією "Боїнгу 777". Якщо Путін вирішить вийти з Донбасу, то в нього буде одна важлива вимога.

Про це 24 каналу розповів політичний експерт Сергій Постоловський.

Читайте також: Абрамович залишився без британської візи, – ЗМІ

За його словами, кілька днів тому США знову закликали Європу посилити антиросійські санкції. І навколо цього йде торг з огляду на нещодавні візити до Росії канцлера Німеччини Ангели Меркель і президента Франції Макрона. Нагадаємо, вони говорили з Путіним про Україну і про введення миротворців.

На Донбасі зараз загострення військового напруження. Але при цьому в ЗСУ є успіхи. Наша армія звільнила під Горлівкою селище Південне і саме місто взяли в напівкільце. Не виключено, що миротворчі сили заходитимуть поступово на звільненні нашою армією території. Хоча навряд чи до кінця 2018 року буде досягнута якась згода і ухвалять Резолюцію в Радбезі ООН. Путін за півроку до президентських виборів в Україні на це не погодиться,
– зауважив Постоловський.

Читайте також: В США заговорили про прискорення санкцій через ескалацію на Сході

З іншого боку, на думку політолога, у друзів Путіна – Абрамовича, Дерипаски, Вексельберга – дуже складна ситуація. Російські олігархи намагаються якось вийти з-під санкцій, перереєстровують компанії, переводять капітали, але це їм не допомагає. Тому вони можуть якось вплинути на Путіна.

США розраховують на посилення негативу серед оточення Путіна щодо його політики. Але, якщо Путін і прийме рішення про вихід з Донбасу, то одним з предметів торгу буде Крим. Він вимагатиме від Заходу згоди з анексією півострова. РФ виходить з Донбасу, вводяться миротворці, проводиться амністія, вибори. Офіційно Захід не визнає анексію Криму, але де-факто нічого не робитиме для його повернення,
– наголосив Сергій Постоловський.

Нагадаємо, в квітні Міністерство фінансів США оголосило про новий раунд санкцій проти російських громадян, чиновників, компаній та державних фірм. У переліку є олігархи, наближені до президента Росії Володимира Путіна. Загалом у списку 38 російських бізнесменів, офіційних осіб та компаній. Нещодавно президент США Дональд Трамп доручив готувати нові санкції проти Росії.

24 травня президент Франції Еммануель Макрон відвідав Росію, де зустрівся з президентом РФ Володимиром Путіним. Раніше 18 травня з візитом у Росії перебувала канцлерка Німеччини Ангела Меркель. У ЗМІ розгорівся скандал через те, що під час зустрічі Путін подарував їй квіти.

Теги: Новини України Війна на Донбасі Анексія Криму Новини політики Операція Об'єднаних сил Володимир Путін Санкції Миротворчий контингент
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук