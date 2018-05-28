Путін може піти з Донбасу за однієї умови, – політолог

На Путіна тиснуть з різних сторін. І санкції, які нещодавно ввели США проти оточення Путіна, болюче вдарили по його друзях. Додалися проміжні результати комісії щодо збитого Росією "Боїнгу 777". Якщо Путін вирішить вийти з Донбасу, то в нього буде одна важлива вимога.

Про це 24 каналу розповів політичний експерт Сергій Постоловський.

Читайте також: Абрамович залишився без британської візи, – ЗМІ

За його словами, кілька днів тому США знову закликали Європу посилити антиросійські санкції. І навколо цього йде торг з огляду на нещодавні візити до Росії канцлера Німеччини Ангели Меркель і президента Франції Макрона. Нагадаємо, вони говорили з Путіним про Україну і про введення миротворців.

На Донбасі зараз загострення військового напруження. Але при цьому в ЗСУ є успіхи. Наша армія звільнила під Горлівкою селище Південне і саме місто взяли в напівкільце. Не виключено, що миротворчі сили заходитимуть поступово на звільненні нашою армією території. Хоча навряд чи до кінця 2018 року буде досягнута якась згода і ухвалять Резолюцію в Радбезі ООН. Путін за півроку до президентських виборів в Україні на це не погодиться,

– зауважив Постоловський.

Читайте також: В США заговорили про прискорення санкцій через ескалацію на Сході

З іншого боку, на думку політолога, у друзів Путіна – Абрамовича, Дерипаски, Вексельберга – дуже складна ситуація. Російські олігархи намагаються якось вийти з-під санкцій, перереєстровують компанії, переводять капітали, але це їм не допомагає. Тому вони можуть якось вплинути на Путіна.

США розраховують на посилення негативу серед оточення Путіна щодо його політики. Але, якщо Путін і прийме рішення про вихід з Донбасу, то одним з предметів торгу буде Крим. Він вимагатиме від Заходу згоди з анексією півострова. РФ виходить з Донбасу, вводяться миротворці, проводиться амністія, вибори. Офіційно Захід не визнає анексію Криму, але де-факто нічого не робитиме для його повернення,

– наголосив Сергій Постоловський.

Нагадаємо, в квітні Міністерство фінансів США оголосило про новий раунд санкцій проти російських громадян, чиновників, компаній та державних фірм. У переліку є олігархи, наближені до президента Росії Володимира Путіна. Загалом у списку 38 російських бізнесменів, офіційних осіб та компаній. Нещодавно президент США Дональд Трамп доручив готувати нові санкції проти Росії.



24 травня президент Франції Еммануель Макрон відвідав Росію, де зустрівся з президентом РФ Володимиром Путіним. Раніше 18 травня з візитом у Росії перебувала канцлерка Німеччини Ангела Меркель. У ЗМІ розгорівся скандал через те, що під час зустрічі Путін подарував їй квіти.