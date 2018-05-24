В США заговорили про прискорення санкцій через ескалацію на Сході

Під час слухань у комітеті Сенату з міжнародних відносин сенатор США Джин Шагін підняла питання ескалації насильства на сході України.

Про це пише "Голос Америки".

Вона зазначила, що цього тижня отримала повідомлення про поновлення бойових дій на сході України.

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Що ми робимо для деескалації цієї ситуації і як теперішня нестабільність у східній Україні впливає на бюджетний запит?", – запитала сенатор Шагін у держсекретаря США Майка Помпео.

У відповідь він запевнив сенатора, що США намагаються працювати з усіма сторонами над тим, щоб зупинити насильство.

Докладаються багатосторонні зусилля. Я б хотів бачити більше підтримки від наших європейських партнерів. Потрібно багато зусиль від всіх для того, щоб припинити там конфлікт,

– сказав він.

Помпео також ствердно відповів на питання Шагін про можливість прискорення санкцій проти Росії через ескалацію насильства на сході України.