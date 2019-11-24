Путин сделал так, что Украина не может выйти из минских соглашений, – эксперт

Россия не уйдет из Донбасса. А Украине сейчас не удастся выйти из минских соглашений. Путин намеренно "подыграл" Зеленскому.

Такое мнение 24 каналу высказал директор аналитического центра "Политика" Николай Давидюк.

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По его словам, стратегия Владимира Зеленского была в том, чтобы показать – Россия и пророссийские боевики нарушают перемирие и не выполняют договоренности. В финале – минские соглашения не работают, надо выходить на новые. И Путин выходить не хочет.

Зеленский хотел показать, что "Минск-2" не работает, а тут Путин "подыграл". Снизилось количество обстрелов в пунктах разведения войск. Это все Путин делает для того, чтобы провести выборы в ОРДЛО на своих условиях. Теперь в России говорят Украине: а теперь проводите выборы. Соцопрос показывает, что выборы там точно нельзя проводить. Это гол в свои ворота,

– убежден Николай Давидюк.

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Эксперт добавляет: выборы, в первую очередь, это агитация. А украинские политики не могут приехать на оккупированные территории агитировать. Границу контролируют русские, завезут свои бюллетени. Поэтому нужен промежуточный период на деоккупацию и реинтеграцию ОРДЛО.

Что говорят в Украине о минских соглашениях?