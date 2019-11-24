09:16
24 нояб 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ГОЛОДОМОР ОРАНЖЕВАЯ РЕВОЛЮЦИЯ РЕВОЛЮЦИЯ ДОСТОИНСТВА
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Космическое богатство Рогозина. Россияне ловят иностранных агентов
      Вєсті Кремля
      23:02, 22 ноября
      Вести.UA: Домик для Деда Мороза за 6 миллионов. Обучение "слуг народа"
      Вєсті.UA
      20:39, 22 ноября
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      24 Канал Новости Новости Украины
      ГОЛОДОМОР ОРАНЖЕВАЯ РЕВОЛЮЦИЯ РЕВОЛЮЦИЯ ДОСТОИНСТВА

      Путин сделал так, что Украина не может выйти из минских соглашений, – эксперт

      357 Читати новину українською
      Путин продолжает давить на Украину, используя минские соглашения / Фото из социальных сетей

      Россия не уйдет из Донбасса. А Украине сейчас не удастся выйти из минских соглашений. Путин намеренно "подыграл" Зеленскому.

      Такое мнение 24 каналу высказал директор аналитического центра "Политика" Николай Давидюк.

      Читайте также: Трибунал в Гааге: какие шансы наказать Россию за захват кораблей и моряков

      По его словам, стратегия Владимира Зеленского была в том, чтобы показать – Россия и пророссийские боевики нарушают перемирие и не выполняют договоренности. В финале – минские соглашения не работают, надо выходить на новые. И Путин выходить не хочет.

      Зеленский хотел показать, что "Минск-2" не работает, а тут Путин "подыграл". Снизилось количество обстрелов в пунктах разведения войск. Это все Путин делает для того, чтобы провести выборы в ОРДЛО на своих условиях. Теперь в России говорят Украине: а теперь проводите выборы. Соцопрос показывает, что выборы там точно нельзя проводить. Это гол в свои ворота,
      – убежден Николай Давидюк.

      Читайте также: Путин о пересмотре минских соглашений: Это недопустимо

      Эксперт добавляет: выборы, в первую очередь, это агитация. А украинские политики не могут приехать на оккупированные территории агитировать. Границу контролируют русские, завезут свои бюллетени. Поэтому нужен промежуточный период на деоккупацию и реинтеграцию ОРДЛО.

      Что говорят в Украине о минских соглашениях?

       

      • Глава МИД Вадим Пристайко убеждает: если во время встречи в нормандском формате 9 декабря стороны не достигнут согласия, Украина может выйти из минских соглашений. Следующим шагом Украине надо будет обращаться за миротворческой миссией, точнее peacekeeping – миссией по поддержанию мира.
      • К слову, партия "Голос" 8 ноября заявила, что Украина должна выйти из минских соглашений и "заморозить ситуацию" до усиления собственных позиций. Это – якобы единственный эффективный путь для страны.
      • Такое заявление резко осудили в "Слуге народа". По словам председателя фракции Давида Арахамии, выход Украины из минских договоренностей приведет к отмене международных санкций против России.
      Гороскоп на 24 ноября для всех знаков зодика
      сегодня
      359
      Автор: Инна Жолобович
      Теги: Новости политики Новости Украины Война на Донбассе Владимир Зеленский Владимир Путин Нормандский формат Минские договоренности
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Главные новости 23 ноября: чествование памяти жертв Голодомора, миссия МВФ покинула Киев
      сегодня , 09:04 Главные новости 23 ноября: чествование памяти жертв Голодомора, миссия МВФ покинула Киев
      Емал Набі 262
      История повторяется: как Россия шантажирует Украину через "Северный поток-2"
      сегодня , 09:00 История повторяется: как Россия шантажирует Украину через "Северный поток-2"
      Злой Одессит 104
      Война на Донбассе: пока мы полагаем, будто есть пространство для компромисса – мы проигрываем
      23 ноября , 23:00 Война на Донбассе: пока мы полагаем, будто есть пространство для компромисса – мы проигрываем
      Павло Казарін 312
      Письмо из Луганска: все оплакивают довоенную жизнь
      23 ноября , 22:00 Письмо из Луганска: все оплакивают довоенную жизнь
      Ольга Черненко 1884
      Голодомор: только факты и статистика
      23 ноября , 20:01 Голодомор: только факты и статистика
      Олександр Палій 1 13492
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук