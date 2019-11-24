Путін зробив так, що Україна не може вийти з мінських угод, – експерт

Росія не піде з Донбасу. А Україні зараз не вдасться вийти з мінських угод. Путін навмисно "підіграв" Зеленському.

Таку думку 24 каналу висловив директор аналітичного центру "Політика" Микола Давидюк.

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За його словами, стратегія Володимира Зеленського була в тому, щоб показати – Росія і проросійські бойовики порушують перемир’я і не виконують домовленості. У фіналі – мінські угоди не працюють, треба виходити на нові. Та Путін виходити не хоче.

Зеленський хотів показати, що "Мінськ-2" не працює, а тут Путін "підіграв". Знизилася кількість обстрілів у пунктах розведення військ. Це все Путін робить для того, щоб провести вибори в ОРДЛО на своїх умовах. Тепер у Росії кажуть Україні: а тепер проводьте вибори. Соцопитування показує, що вибори там точно не можна проводити. Це гол у свої ворота,

– переконаний Микола Давидюк.

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Експерт додає: вибори, в першу чергу, це агітація. А українські політики не можуть приїхати на окуповані території агітувати. Кордон контролюють росіяни, які завезуть свої бюлетені. Тому потрібен проміжний період на деокупацію та реінтеграцію ОРДЛО.

Що кажуть в Україні про мінські угоди?