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      Путін зробив так, що Україна не може вийти з мінських угод, – експерт

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      Путін і далі тиснутиме на Україну, використовуючи мінські угоди / Фото з соціальних мереж

      Росія не піде з Донбасу. А Україні зараз не вдасться вийти з мінських угод. Путін навмисно "підіграв" Зеленському.

      Таку думку 24 каналу висловив директор аналітичного центру "Політика" Микола Давидюк.

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      За його словами, стратегія Володимира Зеленського була в тому, щоб показати – Росія і проросійські бойовики порушують перемир’я і не виконують домовленості. У фіналі – мінські угоди не працюють, треба виходити на нові. Та Путін виходити не хоче.

      Зеленський хотів показати, що "Мінськ-2" не працює, а тут Путін "підіграв". Знизилася кількість обстрілів у пунктах розведення військ. Це все Путін робить для того, щоб провести вибори в ОРДЛО на своїх умовах. Тепер у Росії кажуть Україні: а тепер проводьте вибори. Соцопитування показує, що вибори там точно не можна проводити. Це гол у свої ворота,
      – переконаний Микола Давидюк.

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      Експерт додає: вибори, в першу чергу, це агітація. А українські політики не можуть приїхати на окуповані території агітувати. Кордон контролюють росіяни, які завезуть свої бюлетені. Тому потрібен проміжний період на деокупацію та реінтеграцію ОРДЛО.

      Що кажуть в Україні про мінські угоди?

      • Глава МЗС Вадим Пристайко переконує: якщо під час зустрічі у нормандському форматі 9 грудня сторони не досягнуть згоди, Україна може вийти з мінських угод. Наступним кроком Україні треба буде звертатися за миротворчою місією, точніше за peacekeeping – місією з підтримання миру.
      • До слова, партія "Голос" 8 листопада заявила, що Україна має вийти з мінських угод і "заморозити ситуацію" до посилення власних позицій. Це – нібито єдиний ефективний шлях для країни.
      • Таку заяву різко засудили у "Слузі народу". За словами голови фракції Давида Арахамії, вихід України з мінських домовленостей призведе до скасування міжнародних санкцій проти Росії.
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      Автор: Інна Жолобович
      Теги: Новини України Новини політики Володимир Зеленський Володимир Путін Війна на Донбасі Мінські домовленості Нормандський формат
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