Путін зробив так, що Україна не може вийти з мінських угод, – експерт
Росія не піде з Донбасу. А Україні зараз не вдасться вийти з мінських угод. Путін навмисно "підіграв" Зеленському.
Таку думку 24 каналу висловив директор аналітичного центру "Політика" Микола Давидюк.
Читайте також: Трибунал у Гаазі: які шанси покарати Росію за захоплення кораблів й моряків
За його словами, стратегія Володимира Зеленського була в тому, щоб показати – Росія і проросійські бойовики порушують перемир’я і не виконують домовленості. У фіналі – мінські угоди не працюють, треба виходити на нові. Та Путін виходити не хоче.
Зеленський хотів показати, що "Мінськ-2" не працює, а тут Путін "підіграв". Знизилася кількість обстрілів у пунктах розведення військ. Це все Путін робить для того, щоб провести вибори в ОРДЛО на своїх умовах. Тепер у Росії кажуть Україні: а тепер проводьте вибори. Соцопитування показує, що вибори там точно не можна проводити. Це гол у свої ворота,
– переконаний Микола Давидюк.
Читайте також: Путін про перегляд мінських угод: Це неприпустимо
Експерт додає: вибори, в першу чергу, це агітація. А українські політики не можуть приїхати на окуповані території агітувати. Кордон контролюють росіяни, які завезуть свої бюлетені. Тому потрібен проміжний період на деокупацію та реінтеграцію ОРДЛО.
Що кажуть в Україні про мінські угоди?
- Глава МЗС Вадим Пристайко переконує: якщо під час зустрічі у нормандському форматі 9 грудня сторони не досягнуть згоди, Україна може вийти з мінських угод. Наступним кроком Україні треба буде звертатися за миротворчою місією, точніше за peacekeeping – місією з підтримання миру.
- До слова, партія "Голос" 8 листопада заявила, що Україна має вийти з мінських угод і "заморозити ситуацію" до посилення власних позицій. Це – нібито єдиний ефективний шлях для країни.
- Таку заяву різко засудили у "Слузі народу". За словами голови фракції Давида Арахамії, вихід України з мінських домовленостей призведе до скасування міжнародних санкцій проти Росії.
Вибір редакції
-
Інакше, як мародерами, тих істот назвати не можу, – Хомчак про повернуті кораблісьогодні , 00:21
-
Головні новини 23 листопада: вшанування жертв Голодомору, місія МВФ покинула Київ23 листопада , 22:20
-
День народження Венсана Касселя: топ-5 найпопулярніших фільмів з французьким актором23 листопада , 20:42