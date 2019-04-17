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      Путин сменил куратора по вопросам оккупированного Донбасса

      43 Читати новину українською
      Владимир Путин
      Владимир Путин / EPA

      Хозяин Кремля Владимир Путин подписал указ, которым отправил в отставку главу управления президента России по пограничному сотрудничеству Олега Говоруна.

      Соответствующий документ появился в российской Государственной системе правовой информации. Согласно ему Путин также назначил на эту должность Алексея Филатова. Указ подписан 17 апреля 2019 года.

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      Как пишут на сайте Кремля цель управления администрации, которое возглавлял Говорун – обеспечивать деятельность президента по вопросам приграничного сотрудничества с Украиной, а также с оккупированными страной-агрессором Абхазией и Южной Осетией.

      По информации российских СМИ, Говорун является давним соратником помощника Путина и "серого кардинала Кремля" Владислава Суркова. Последнего считают одним из главных российских чиновников, который контролирует оккупационную власть Донбасса. Также он представляет Россию в переговорах по Донбассу со спецпредставителем Госдепа США Куртом Волкером.

      По словам Курта Волкера, сегодня Россия ничего не хочет делать для урегулирования ситуации на Донбассе. Правда, как убеждает заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юрий Гримчак, еще в конце 2018 года Кремль мог убрать свои войска с Востока Украины.

      Почему этого не произошло? Достаточно включить телевизор, чтобы услышать, сколько людей у нас выступают за мир любой ценой. Из того, что можно сказать: условно говоря, побежали переговорщики от наших кандидатов с криками о том, что мы придем к власти и все решим. И поэтому все это остановилось, к сожалению,
      – заметил чиновник.

      blog_ava
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      17 апреля
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      Теги: Новости Украины Новости политики Новости России Владимир Путин Война на Донбассе Украина – Россия
      Источник: 24 канал
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