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      Путін змінив куратора з питань окупованого Донбасу

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      Володимир Путін
      Володимир Путін / EPA

      Господар Кремля Володимир Путін підписав указ, за яким відправив у відставку голову управління президента Росії з прикордонного співробітництва Олега Говоруна.

      Відповідний документ з’явився у російській Державній системі правової інформації. Відповідно до нього Путін також призначив на цю посаду Олексія Філатова. Указ підписано 17 квітня 2019 року.

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      Як пишуть на сайті Кремля мета управління адміністрації, яке очолював Говорун – забезпечувати діяльність президента з питань прикордонного співробітництва з Україною, а також з окупованими країною-агресором Абхазією та Південною Осетією.

      За інформацією російських ЗМІ, Говорун є давнім соратником помічника Путіна та "сірого кардинала Кремля" Владислава Суркова. Останнього вважають одним з головних російських високопосадовців, що контролює окупаційну владу Донбасу. Також він представляє Росію у перемовинах щодо Донбасу зі спецпредставником Держдепу США Куртом Волкером.

      За словами Курта Волкера, сьогодні Росія нічого не хоче робити для врегулювання ситуації на Донбасі. Щоправда, як переконує заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Юрій Гримчак, ще наприкінці 2018 року Кремль міг прибрати свої війська зі Сходу України.

      Чому це не відбулося? Достатньо увімкнути телевізор, щоб почути, скільки людей в нас виступають за мир будь-якою ціною. З того, що можна сказати: умовно кажучи, побігли перемовники від наших кандидатів з криками про те, що ми прийдемо до влади та все вирішимо. І тому все це зупинилося, на жаль,
      – зауважив чиновник.

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      Теги: Новини політики Новини України Новини Росії Україна – Росія Війна на Донбасі Володимир Путін
      Джерело: 24 канал
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