Чиновники в Москві у напружених стосунках через Донбас, – як Путін контролює ОРДЛО

Майже 40 тисяч представників незаконних збройних формувань на окупованому Донбасі організаційно включені до Південного федерального військового округу Росії.

Міністр з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України Вадим Черниш розповів, що кожна з відповідних структур РФ хоче мати "свою частину" від доходу з тимчасово окупованих територій, пише "Апостроф".

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Черниш нагадав, як Путін залякував відео про найсучаснішу зброю, так звані системи "Кинджал".

Перші "Кинджали" вже є на озброєнні саме в Південному федеральному військовому окрузі, який структурно та територіально охоплює Крим та окупований Донбас,

– підкреслив Вадим Черниш.

У Росії є система їхньої "державної безпеки". Вона забезпечується МГБ, яка фактично є філією ФСБ. Ще є ГРУ Генштабу РФ. Міністр підкреслив, що кожна з цих структур хоче мати свою частину від доходу з Донбасу і для цього є всі умови: відповідальності жодної, суди не діють, а зброя є.

Черниш додав, що цивільна гілка, що відповідає за соціально-економічне забезпечення, представлена так званою комісією уряду РФ з питань надання гуманітарної допомоги, яку очолює Сергій Назаров. За ідеологічну і політичну частину відповідає відомий всім пан Сурков.

Посадовець сказав, що всі ці структури на окупованих територіях мають своїх людей.

От і уявіть, якщо один – ставленик одного центру впливу, а другий – підпорядковується іншому центру впливу, і між ними виникає конфлікт, то, як не дивно, цей конфлікт вирішується в Москві,

– наголосив міністр.

Наразі, за словами Черниша, ці конфлікти поглибились. Ціла низка конфліктів, що відбуваються на рівні Донецької і Луганської областей, фактично перенесена в кабінети Москви.

Тобто чиновники в Москві перебувають у напружених стосунках через ситуацію на Донбасі,

– додав міністр.

Росія почала активніше втручатися у внутрішні справи України напередодні президентських і парламентських виборів. Проте, Кремль не зможе використати посилення збройної агресії на Донбасі та в Азовському морі, аби вплинути на результати голосування.

