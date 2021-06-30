Путина беспокоит "военное освоение Украины"

Главу государства-агрессора Владимира Путина беспокоит, что территорию Украины осваивают иностранные военные. Он назвал это фундаментальной вещью.

Действия военных других государств в Украине касаются жизненных интересов России. Такое заявление лидер Кремля сделал во время "прямой телефонной линии" с россиянами.

Кстати МИД отреагировал на скандальное заявление Путина о якобы "внешнем управлениии" Украиной

"Касается интересов России"

Владимир Путин заявил, что в Конституции Украины есть запрет на размещение иностранных войск на территории государства. Поэтому его беспокоит вопрос "освоения украинской территории".

Меня беспокоит фундаментальная вещь – начало военного освоения украинской территории, непосредственно граничит с нами. Это создает для нас существенные проблемы в сфере безопасности. Это касается реально уже жизненных интересов Российской Федерации и народа России,

– сказал Путин.

Глава Кремля добавил, что это вызывает беспокойство и об этом в России должны думать.

Что еще наговорил Путин об Украине на "горячей линии" с россиянами

Глава Кремля сказал, что Украиной "руководят извне" другие страны и назвал список: США и частично Германия с Францией. Именно поэтому он не видит смысла во встрече с Зеленским.

Россияне и украинцы – это один народ. Поэтому, по словам Путина, Украина является "дружественным государством" для России.

Путин утверждал, что мол, на Руси был один народ, который позже под влиянием внешних факторов поделили.