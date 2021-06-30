Путина беспокоит "военное освоение Украины"
Источник:24 канал
Главу государства-агрессора Владимира Путина беспокоит, что территорию Украины осваивают иностранные военные. Он назвал это фундаментальной вещью.
Действия военных других государств в Украине касаются жизненных интересов России. Такое заявление лидер Кремля сделал во время "прямой телефонной линии" с россиянами.
Кстати МИД отреагировал на скандальное заявление Путина о якобы "внешнем управлениии" Украиной
"Касается интересов России"
Владимир Путин заявил, что в Конституции Украины есть запрет на размещение иностранных войск на территории государства. Поэтому его беспокоит вопрос "освоения украинской территории".
Меня беспокоит фундаментальная вещь – начало военного освоения украинской территории, непосредственно граничит с нами. Это создает для нас существенные проблемы в сфере безопасности. Это касается реально уже жизненных интересов Российской Федерации и народа России,
– сказал Путин.
Глава Кремля добавил, что это вызывает беспокойство и об этом в России должны думать.Обратите внимание! Путин не конкретизировал свое высказывание об "освоении военными территории". Очевидно, он имеет в виду периодические военные учения, которые Украина и международные партнеры периодически совместно проводят. Например, сейчас происходят украинские-американские учения "Си Бриз", которые являются самыми масштабными за более чем 20 лет.
Что еще наговорил Путин об Украине на "горячей линии" с россиянами
- Глава Кремля сказал, что Украиной "руководят извне" другие страны и назвал список: США и частично Германия с Францией. Именно поэтому он не видит смысла во встрече с Зеленским.
- Россияне и украинцы – это один народ. Поэтому, по словам Путина, Украина является "дружественным государством" для России.
- Путин утверждал, что мол, на Руси был один народ, который позже под влиянием внешних факторов поделили.