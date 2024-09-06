Россия в изоляции: сможет ли Путин когда-нибудь вернуться на международную арену

Российского диктатора не ждут ни в одной цивилизованной и демократической стране. Время, когда Владимир Путин встречался с мировыми лидерами и выступал на международных конференциях давно прошло.

Вряд ли глава Кремля когда-то сможет преодолеть международную изоляцию, в которой находится. Об этом 24 Каналу рассказал политолог Александр Морозов, добавив, что причин для изменения отношения к России нет.

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Что может изменить мнение Запада относительно Путина

Кремль продолжает вести войну, поэтому пока нет никаких предпосылок, чтобы Путин мог вернуться к глобальной политике. Российский диктатор не отказался от желания захватить Украину и хочет навязать Западу свои условия. Все это абсолютно нереалистичный сценарий.

К тому же межгосударственные визиты предусматривают экономические, торговые договоры, подписания контрактов и взаимодействие в различных сферах. Но сейчас все, что делает Путин является токсичным. Этого все избегают,

– отметил политолог.

Можно предположить, что если мы увидим намерение России заканчивать войну, тогда, возможно, лидеры разных стран согласятся возобновить контакты. Появится хотя бы предмет для переговоров. Пока этого нет.

У Путина все решается на уровне чиновников, которые преимущественно ездят по странам Глобального юга для теневых действий, налаживания определенных поставок. Но это совсем не уровень межгосударственных договоренностей,

– добавил Александр Морозов.

Напомним, что Путин 18 августа совершил рабочий визит в Азербайджан. А после этого посетил Монголию, где его должны были арестовать в соответствии с решением Международного уголовного суда. Но этого не произошло, потому что Монголия имеет свои обязательства в отношении России и Путина.