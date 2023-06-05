Путин потерял адекватность: диктатора не интересует реальная ситуация на фронте

Сегодня Путин, развязавший кровопролитную войну в Украине, предпочитает сидеть с закрытыми глазами и закрытыми ушами. Все потому, что реальное положение дел на передовой доводит его до ярости.

Чтобы безумный карлик не топал своей ногой, приближенные докладчики рассказывают ему только хорошие новости. Об этом сообщили российские телеграм-каналы со ссылкой на собеседника, знакомого с ситуацией, пишет 24 Канал.

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Гонцов с плохими новостями Путин слышать не хочет

По данным источника, когда же диктатору докладывали о настоящем ходе русско-украинской войны, он реагировал крайне раздраженно. Более того, в ответ Путин обвинял самого гонца с плохими новостями в том, что тот якобы находится под влиянием западной пропаганды.

Также Путин крайне раздраженно подчеркивал, что докладчик якобы "сгущает тучи" в то время, когда сам глава страны-террористки якобы знает, каковы на самом деле события в театре боевых действий. Свою "более достоверную информацию" диктатор получает из "других источников", и она, неожиданно, не совпадает со сведениями от "плохих" докладчиков.

После того как докладчик мог узнать про свою работу много "интересного" от "великого цебе", его надолго выбрасывали из списка людей, имеющих доступ к Путину. Поэтому теперь диктатору просто перестали приносить известия, которые могут повлиять на его кровяное давление и настроение.

Бункерный фюрер не владеет подлинной информацией

Как 5 июня отмечал пресс-секретарь президента России Песков, его босс якобы вместе с официальными докладами регулярно совершает звонки и получает "информацию с земли" о ходе так называемой спецоперации. Делает он это для того, чтобы "иметь разные источники получения информации".

Однако с такой реакцией на новости можно лишь предположить вес содержания данных. Ведь, по данным источника российских телеграм-каналов, теперь постоянный доступ к ушам сумасшедшего ботоксного имеют только те докладчики, которые рассказывают об успехах "великой и могучей" и уменьшают до мелких неприятностей поражения и провалы российской оккупационной армии.

Следовательно, если учесть, что Путин может так неадекватно реагировать на новости о реальном ходе войны в Украине, то не удивительно, почему в его воображении наше государство "вот-вот упадет", а его как великого полководца забросают цветами и лавровыми венками.