Это шокирует Путина, – генерал армии сказал, что заставит Кремль искать выход из войны

Россия почти ежедневно подвергается ударам украинских дронов, которые прилетают по объектам как военным, так и критической инфраструктуры. Однако для того, чтобы Владимир Путин решился на шаги по прекращению войны, Украине нужно приложить определенные усилия.

Об этом 24 Каналу рассказал генерал армии, бывший глава Службы внешней разведки Николай Маломуж, отметив, какие действия заставят Кремль пойти на уступки в войне. Он сказал, что Украина ранее уже демонстрировала свою способность загонять противника в тупик.

Что может повлиять на позицию Путина относительно окончания войны?

Маломуж отметил, что повлиять на Путина в его решении прекратить войну может только комплексное ликвидации ресурсов России. Глава Кремля выбрал концепцию идти до конца в войне, даже если все будет стерто с лица земли. Он генерирует свои внутренние возможности, резервы, способен давить свой народ о продолжении противостояния с Украиной.

Сейчас Россия пытается, по словам генерала армии, усилить, особенно в весенне-летний период, удары по украинским территориям, в частности по мирному населению. Россиянам уже не так важны удары по энергетике, как по людям, водоснабжению, логистике, в частности по железной дороге.

В то же время преимущества Украины на поле боя обеспечивает усиление нашей технологической составляющей не только дронами, но и высокоточными ракетами, боеприпасами в большом количестве. А также системами защиты ПВО и РЭБов, новейшими видами вооружения, в частности HIMARS дальностью от 80 километров, которыми уничтожаются резервы россиян на фронте,

– подчеркнул экс-глава Службы внешней разведки.

Речь идет о ликвидации подготовительных групп врага для наступательных операций, нанесения ударов по центрам концентрации войск, техники, боеприпасов, дронов и по центрам их пуска. И это уже есть, по его мнению, изменение тактики и стратегии ведения боевых действий.

При этом параллельно украинское войско должно наступать в слабых местах, где враг не имеет системных моделей защиты. Наше командование, как отметил генерал армии, может ввести россиян в заблуждение, проводя контратаки или атаки, и они будут генерировать туда свои силы, а основные ударные силы для тактических, а тем более стратегических наступательных операций, – в других местах.

Мы неоднократно проводили такие операции, которые были очень удачными. Враг тогда терялся. Движение украинских сил на восток Харьковщины, на Курскую область России и даже на Доброполье и Александровку заставило главу Кремля даже бежать из Москвы. Это шокирует Путина,

– считает Николай Маломуж.

Итак, потенциал украинских сил расширяется. Ими применяются операции, которые ослабляют врага и позволяют наступать. И это заставит Путина, уверен экс-глава Службы внешней разведки, искать выход.

В то же время нужно осуществлять давление на окружение верхушки Кремля по всему миру – их родственников, близких, накладывать санкции на их счета, недвижимость, яхты. В частности на родственников Путина, а это уже, по словам Маломужа, святое.

Какие процессы происходят в России?