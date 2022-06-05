Путина может остановить только одно

В советских военных вузах учили наступать под прикрытием огненного вала. В этом смысле Кремль ничего нового не придумал.

Все, что "освобождается", он сначала равняет с землей. На примере Мариуполя Кремль показал, как выглядят украинские города после "освобождения".

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Путин не придумал ничего нового

Здесь тоже нет ничего нового. "Освобожденные" Грозный и Алеппо выглядели похоже. Разрушая Украину, Кремль демонстрирует, что будет с другими странами. И здесь нет ничего нового. В Афганистане, Грузии, Сирии и еще в десятках войн он действовал точно так же.

Страны на границе с Россией это понимают. Другие выдумывают кучу причин, из-за которых война их не коснется. Это ошибка. Нет ни одной причины, из-за которой Кремль прекратит воевать.

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Как остановить Кремль

Если бомба или снаряд тяжелее воздуха, они могут упасть на европейские города. Уговорами их не остановишь. На любые международные соглашения и нормы морали Кремлю плевать.

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Никакие санкции от войны не спасут. Не существует санкций, которые остановят пулю или снаряд после вылета из ствола.