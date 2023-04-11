Вполне логичен сценарий, – эксагент КГБ о прогнозе ликвидации Путина от британского генерала

Британский генерал-лейтенант Ричард Даннат опубликовал статью в Daily Telegraph. По его прогнозам, главу России Владимира Путина убьет его ближайшее окружение по аналогии с Юлием Цезарем.

Об этом 24 Каналу рассказал Сергей Жирнов – бывший агент КГБ и службы внешней разведки России. По его словам, Путина могут окружать люди, изменившие свое мнение о диктаторе.

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Смерть Путина близко

Сергей Жирнов подчеркнул, что верит, что сценарий ликвидации Путина от британского генерала может претвориться в жизнь.

Диктатора, который себя охраняет и окружил себя виртуальным информационным пузырем, обычно убивают свои же. Его убьют его охранники, его руководитель охраны,

– заметил он.

По его мнению, потенциальными убийцами диктатора может стать начальник Внутренней службы охраны или Алексей Рубежной, заместитель начальника СВО и начальник Службы охраны президента

Жирнов пояснил, что абсолютно все работающие на Путина люди являются сотрудниками Службы внутренней охраны. Впрочем, даже среди таких проверенных людей есть те, кто готов бежать от Путина.

Ярким примером является Глеб Каракулов, снабжавший диктатора секретной связью. Впрочем, уже 24 февраля 2022 года понял истинную политику главы России и скрылся.

Кто в списке потенциальных убийц

Бывший сотрудник КГБ рассказал, что чужой человек не может попасть вплотную к Путину. Например, Дарья Трепова, подозреваемая в убийстве российского пропагандиста Владлена Татарского, не смогла бы пронести смертоносную статуэтку прямо к президенту.

Среди вероятных убийц Путина и Рамзан Кадыров.

Кадыров может его голыми руками задушить – у него достаточно силы для того, чтобы это сделать,

– сосредоточил внимание Жирнов.

По его словам, не исключение и Сергей Нарышкин, директор службы внешней разведки России.

"Путин публично 21 февраля прошлого года унизил Нарышкина перед всем миром. Эту сцену унижения все видели", – объяснил он.

Впрочем, Нарышкин слишком мелкий и слабый человек для этого.

В то же время, не стоит избегать варианта, когда за ликвидацией Путина может стоять тот, кого коснулась кровавая рука Путина. К примеру, это может быть кто-то из прислуги, чьих родственников в Украине убили российские военные и кто готов отомстить за семью

"Если это не прямые родственники, то их не нужно писать в анкете. Их никто не проверяет", – отметил он.

Жирнов убежден, что не стоит отвергать ни один вариант.

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