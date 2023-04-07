Об этом 24 Каналу заявил российский политолог Аббас Галлямов. Он добавил, что для российского диктатора будет лучше, если он повторит судьбу президента Сербского Слободана Милошевича.
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С Путиным покончат быстро
Галлямов провел параллели с книгой Джеймса Фрезера "Золотая ветвь", где упоминался "Царь Дождей", которому соплеменники распарывали живот из-за того, что он не мог уберечь от засухи.
"Из истории мы знаем, что правитель, власть которого была фактически неограниченна, когда становился старым и немощным и считалось, что боги его покинули, и тогда его убивали собственные подданные. Или, когда с племенем случалась какая-то беда, то они убивали правителя, потому что считали его причиной неурядиц", – отметил российский политолог.
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По его словам, нет никаких оснований полагать, что Путина минует такая участь. Предпосылками этого являются постоянные неудачи российской армии на поле боя и то, что "война уже фактически перешла на Россию": диверсионные группы в Брянской области, взрывы в кафе в Санкт-Петербурге и т.д.
В тот момент, когда слабость Путина станет слишком очевидной, то с ним покончат так же быстро, как в Румынии покончили с Чаушеску. Для Путина же лучше, чтобы его, как и Милошевича, выдали в Гаагу,
– подчеркнул Галлямов.
Российский политолог добавил, что Чаушеску расстреляли не протестующие, а собственное окружение – румынские военные, которые "кормились" на протяжении всех этих лет.
Власти Путина в России шатаются
- 6 апреля на встрече с коллаборантами с временно оккупированных украинских территорий он пожаловался на большие потери со стороны российской армии.
- Накануне российский диктатор провел встречу с иностранными послами, которые получилии от него верительные грамоты, и опозорился на публику.
- Секретарь СНБО Алексей Данилов говорит, что Путин круглосуточно не вылезает из бункера, ведь сильно боится, чтобы кто-то его не заразил.