Глава Кремля также приказал своим ставленникам отодвинуть украинское войско так далеко, чтобы оно не могло наносить ущерб России. Об этом сообщают российские СМИ. передает 24 Канал.

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Что именно сказал Путин о потерях российской армии

На этой встрече присутствовали предводители так называемых "ДНР" и "ЛНР" Денис Пушилин и Леонид Пасечник, а также гауляйтеры Запорожской и Херсонской областей Евгений Балицкий и Владимир Сальдо.

С ними российский руководитель обсудил ситуацию, которая якобы произошла 5 апреля в одном из направлений фронта. По его словам, украинские защитники выпустили около 300 снарядов "в одно место" и якобы убили как российских солдат, так и 14 украинских военнопленных. Кроме этого Путин добавил, что Россия имеет дело с "режимом высокой жестокости", и приказал отодвинуть украинских военных от российских границ.

Наша задача – отодвигать их на такое расстояние, с которого они не могут наносить нам вреда,

– заявил глава России.

В конце концов Владимир Путин приказал своим военным сделать так, чтобы обстрелов Донбасса не было вообще.

О чем еще говорил Путин со своими прихвостнями

Также глава Кремля обсудил планы строительства новых участков железной дороги на "новых регионах России", так Путин назвал временно оккупированные украинские территории. Запорожскому ставленнику Балыцкому российский руководитель пообещал построить новые медучреждения, которые "будут лучше, чем в областных центрах Украины". По словам запорожского гауляйтера, на это выделяется 7 млрд рублей.

С Сальдо российский президент обсудил газификацию временно оккупированной Херсонской области и заслушал его доклад о строительстве агрокластера на сумму 25 миллиардов рублей.

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