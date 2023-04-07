Очільник Кремля також наказав своїм ставленикам відсунути українське військо так далеко, щоб воно не могло завдавати шкоди Росії. Про це повідомляють російські ЗМІ, передає 24 Канал.

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Що саме сказав Путін про втрати російської армії

На цій зустрічі були присутні ватажки так званих "ДНР" і "ЛНР" Денис Пушилін та Леонід Пасічник, а також гауляйтери Запорізької та Херсонської областей Євген Балицький і Володимир Сальдо.

З ними російський очільник обговорив ситуацію, яка нібито трапилася 5 квітня на одному з напрямків фронту. За його словами, українські захисники випустили близько 300 снарядів "в одне місце", та нібито вбили як російських солдатів, так і 14 українських військовополонених. Крім цього Путін додав, що Росія має справу з "режимом найвищої жорстокості", та наказав відсунути українських бранців від російських кордонів.

Наше завдання – відсувати їх на таку відстань, з якої вони не можуть завдавати нам шкоди,

– заявив очільник Росії.

Врешті-решт Владімір Путін наказав своїм військовим, зробити так, щоб обстрілів Донбасу не було взагалі.

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Також очільник Кремля обговорив плани будівництва нових ділянок залізниці на "нових регіонах Росії", так Путін назвав тимчасово окуповані українські території. Запорізькому ставленику Балицькому російський очільник пообіцяв побудувати нові медзаклади, які "будуть кращими ніж в обласних центрах України". За словами запорізького гауляйтера, на це виділяється 7 мільярдів рублів.

Із Сальдо російський президент обговорив газифікацію тимчасово окупованої Херсонщини та заслухав його доповідь про будівництво агрокластера на суму 25 мільярдів рублів.

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